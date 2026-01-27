Alcaraz, il gesto da campione con De Minaur: così lo salva dal warning

Bellissimo gesto di Alcaraz durante la sfida dei quarti di finale contro il padrone di casa De Minaur agli Australian Open. Sul 6-5 per Carlos, l'australiano stava servendo per cercare di guadagnare il tie-break, ma si è preso un warning dalla giudice di linea sullo 0-0 per aver ritardato il servizio. A quel punto però il numero uno al mondo è andato a dire alla giudice che lui non era pronto, anche se le immagini tv dimostravano il contrario. Carlos lo ha fatto solo quindi per salvare l'avversario, ritenendo ingiusto il warning in quel momento. Un gesto da campione vero. Alcaraz ha poi vinto il set 7-5: è andato sul 40-0, poi ha sprecato tre set point prima di chiudere ai vantaggi. Tra lo spagnolo e De Minaur ci sono cinque precedenti, tutti conclusi in favore del numero uno al mondo.

Alcaraz mai in semifinale agli Australian Open

Carlos si sta giocando tanto, perché non ha mai raggiunto le semifinali agli Australian Open, che sono anche l'ultimo Slam che gli manca per concludere il Career Grand Slam, che sarebbe un risultato storico a soli 22 anni. Alcaraz stavolta si è presentato in campo senza il braccialetto Gps "Whoop" che rivela tutta una serie di dati ed è diventato celebre perché a lui e Sinner lo hanno fatto togliere nei turni precedenti.