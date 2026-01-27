Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 27 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Coco Gauff umiliata impazzisce di rabbia: il durissimo sfogo negli spogliatoi dopo la sconfitta con Svitolina

L'americana ha racimolato appena tre giochi nei quarti di finale dell'Australian Open e a fine match ha sfogato tutta la sua frustrazione
2 min
Tagscoco gauffAustralian Open

Non è finito come sperato l'Australian Open per Coco Gauff, che nei quarti di finale è stata spazzata via dall'ucraina Elina Svitolina. La numero 3 del ranking WTA è stata sconfitta con un netto 6-1 6-2 e ha visto tramontare le sue speranze di titolo a Melbourne. "Una brutta giornata può capitare a tutti e spesso è causata dall'avversaria" ha dichiarato in conferenza stampa Gauff, che non è riuscita a trascorrere in campo neppure un'ora, uscendo di scena in 59 minuti di gioco. Nonostante la lucida analisi, a fine match è stato lo sconforto a fare da padrone e - comprensibilmente - ha lasciato il campo sconsolata. In particolare, delle telecamere presenti all'interno della Rod Laver Arena hanno immortalato l'americana impazzire di rabbia e sfogarsi duramente.

Cosa ha fatto Gauff negli spogliatoi

La tennista di Atlanta si è diretta in una zona un po' più riservata con una racchetta in mano e improvvisamente ha iniziato a sbattere con violenza l'attrezzo per terra. Per ben sette volte Gauff ha colpito il suolo con la racchetta, ovviamente frantumandola. Non si è trattato tuttavia di un gesto impulsivo, come da lei confermato davanti ai giornalisti: "Non mi piace rompere le racchette, ma dovevo sfogare la frustrazione e mi sono presa un minuto per farlo. Non credo sia una cosa negativa. Anzi proprio perché mi conosco, so che se non l'avessi fatto mi sarei sfogata sul mio team e non volevo farlo: sono brave persone e non se lo meritano". Coco ha infine ammesso che avrebbe gradito un po' di privacy in più: "Ho cercato di andare in un posto dove non ci fossero telecamere perché secondo me non c'è bisogno di trasmettere certi momenti. Invece c'erano comunque".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Alcaraz, il gesto da campione con De MinaurCahill e la verità sui crampi di Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS