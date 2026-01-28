Musetti, che sfortuna: costretto al ritiro dopo aver vinto due set contro Djokovic

Una sfortuna incredibile. Lorenzo Musetti è costretto a ritirarsi per infortunio ai quarti di finale degli Australian Open nella sfida contro Novak Djokovic . E lo fa dopo aver vinto i primi due set 6-4, 6-3.

L'azzurro dava l'impressione netta di avere la sfida in tasca: fino al momento del ko aveva mostrato un tennis solido contro un avversario estremamente falloso e che sembrava decisamente non in giornata. Ma dopo aver provato a giocare con il dolore è stato costretto ad abbandonare il campo all'inizio del terzo set, sul 3-1 per il suo avversario, che a fine partita gli rende onore: "Oggi è stato lui il migliore, avrebbe vinto la partita, ero pronto ad andare a casa. Mi dispiace vincere così".

Primo set

Lorenzo ci mette un po' ad entrare in partita. E infatti al primo turno di servizio subisce il break. Ma reagisce immediatamente e mette a segno subito un controbreak cruciale: è la svolta del set. Nole si innervosisce, perde certezze e anche un altro servizio. Musetti chiude il primo set 6-4 sul servizio con un dritto vincente che fa scattare in piedi il pubblico australiano.

Secondo set

Lorenzo comincia il secondo come aveva finito il primo: bene, benissimo. Arriva subito il break con un game tatticamente perfetto, portato a casa con un pallonetto che lascia sul posto Djokovic. Il serbo però non ci sta e reagisce in modo quasi rabbioso andandosi a prendere il controbreak a zero. Però è un set strano: Nole è parecchio falloso e allora l'azzurro ne approfitta e strappa un'altra volta il servizio. Sul 5-3 gesto di grande sportività del serbo che fa assegnare un punto al suo avversario autodenunciando un tocco che l'arbitro non aveva visto. Ed è un punto che pesa dato che Musetti poi quel game lo vince e conquista anche il secondo set.

Terzo set

Djokovic rivede un po' di luce sul 2-1 quando arriva un break importante per provare a risollevarsi e restare in partita. Proprio a fine game Musetti accusa un problema fisico che lo costringe a chiedere l'intervento del fisioterapista. Prova a rientrare in campo ma è evidente che non riesca a muoversi e che non riuscirà concludere la partita. Alla fine del game, sul 3-1 per Nole, getta la spugna.

