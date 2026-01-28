Djokovic, battibecco con l'arbitro durante il match con Musetti: "Che fai? Dovevi fare il gentiluomo..."
Toni accesi tra Novak Djokovic e il giudice di sedia James Keothavong nel corso del quarto di finale che vede opposto il 24 volte campione Slam a Lorenzo Musetti sulla Rod Laver Arena di Melbourne per un posto nella semifinale degli Australian Open. Nel corso del primo set della partita, vinto dall'azzurro per 6-4 recuperando un break di svantaggio, il tennista serbo ha avuto da ridire su una decisione dell'arbitro che gli ha inflitto un "time violation" per aver ritardato l'inizio del suo game al servizio sul 4-3 dopo un cambio di campo.
Djokovic, battibecco con l'arbitro
Djokovic non riusciva a trovare il suo cappello durante il cambio di campo e l'arbitro ha così deciso di dargli un warning per violazione del tempo. La testa di serie numero 4 del tabellone ha poi avuto da ridire su quanto accaduto rivolgendosi così al giudice di sedia: "Stavo cercando il mio berretto. Mi stavo cambiando. Avresti potuto avvisarmi, da gentiluomo e da persona che pratica questo sport da un paio di decenni... A metà del primo set, la prima volta che ho superato il limite e mi hai dato un avvertimento. Pensi che sia giusto? Non sto dicendo che sia contro le regole, perché ho superato il limite. Ma avresti potuto avvisarmi, giusto? Avresti potuto dirmi 'Ehi Novak, sbrigati'. Giusto?".