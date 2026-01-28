Le condizioni dei piedi fanno impressione: le telecamere pescano la sofferenza di Djokovic

Dopo aver perso il secondo set della sfida con Lorenzo Musetti, valida per i quarti di finale degli Australian Open, Novak Djokovic ha chiesto l'aiuto del fisioterapista. Il 24 volte campione Slam, che dopo aver ceduto il primo parziale per 6-3 ha ceduto anche il secondo per 6-3, si è fermato al cambio di campo per un problema di vesciche che molto probabilmente ne limitavano gli spostamenti.