Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 28 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Le condizioni dei piedi fanno impressione: le telecamere pescano la sofferenza di Djokovic

Dopo aver perso il secondo set contro Lorenzo Musetti, il serbo ha chiesto l'aiuto del fisioterapista per un problema di vesciche
1 min
TagsNovak DjokovicAustralian Open

Dopo aver perso il secondo set della sfida con Lorenzo Musetti, valida per i quarti di finale degli Australian Open, Novak Djokovic ha chiesto l'aiuto del fisioterapista. Il 24 volte campione Slam, che dopo aver ceduto il primo parziale per 6-3 ha ceduto anche il secondo per 6-3, si è fermato al cambio di campo per un problema di vesciche che molto probabilmente ne limitavano gli spostamenti. 

Djokovic, le condizioni dei piedi fanno impressione

Durante il medical timeout le telecamere hanno così pescato la sofferenza del tennista serbo con i piedi che presentavano numerose vesciche. Il fisioterapista ha applicato del tape sulle parti aperte prima che Nole potesse tornare in campo per continuare la sua partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Djokovic, battibecco con l'arbitro contro MusettiAlcaraz si improvvisa giocoliere con la racchetta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS