Le condizioni dei piedi fanno impressione: le telecamere pescano la sofferenza di Djokovic
Dopo aver perso il secondo set della sfida con Lorenzo Musetti, valida per i quarti di finale degli Australian Open, Novak Djokovic ha chiesto l'aiuto del fisioterapista. Il 24 volte campione Slam, che dopo aver ceduto il primo parziale per 6-3 ha ceduto anche il secondo per 6-3, si è fermato al cambio di campo per un problema di vesciche che molto probabilmente ne limitavano gli spostamenti.
Djokovic, le condizioni dei piedi fanno impressione
Durante il medical timeout le telecamere hanno così pescato la sofferenza del tennista serbo con i piedi che presentavano numerose vesciche. Il fisioterapista ha applicato del tape sulle parti aperte prima che Nole potesse tornare in campo per continuare la sua partita.