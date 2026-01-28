La delusione atroce di Musetti dopo il ritiro: Djokovic e il pubblico reagiscono così…

Un epilogo sfortunatissimo per Lorenzo Musetti nel primo quarto di finale della sua carriera agli Australian Open. Il tennista carrarino è stato costretto al ritiro per un problema alla coscia destra quando si trovava in vantaggio di due set sul 6-4 6-3 1-3 contro Novak Djokovic. Nel terzo game del terzo parziale l'azzurro ha iniziato ad avvertire un problema fisico che gli è costato il break prima di chiedere l'intervento del fisioterapista per un problema che si sarebbe poi rivelato decisivo per decretare la fine della partita. Fino a quel momento Musetti stava dominando il 24 volte campione Slam e sembrava lanciato verso la semifinale di Melbourne.