La delusione atroce di Musetti dopo il ritiro: Djokovic e il pubblico reagiscono così…
Un epilogo sfortunatissimo per Lorenzo Musetti nel primo quarto di finale della sua carriera agli Australian Open. Il tennista carrarino è stato costretto al ritiro per un problema alla coscia destra quando si trovava in vantaggio di due set sul 6-4 6-3 1-3 contro Novak Djokovic. Nel terzo game del terzo parziale l'azzurro ha iniziato ad avvertire un problema fisico che gli è costato il break prima di chiedere l'intervento del fisioterapista per un problema che si sarebbe poi rivelato decisivo per decretare la fine della partita. Fino a quel momento Musetti stava dominando il 24 volte campione Slam e sembrava lanciato verso la semifinale di Melbourne.
Musetti, la reazione di Djokovic e pubblico all'uscita dal campo
All'uscita dal campo Musetti non è ovviamente riuscito a nascondere tutta la sua delusione per la conclusione sfortunatissima della partita. A testa bassa l'azzurro ha abbandonato la Rod Laver Arena, ma è stato omaggiato dal pubblico australiano che ne ha riconosciuto la grande prestazione. Lo stesso ha fatto anche Djokovic che ha rivolto applausi al suo avversario prima di complimentarsi con lui anche durante l'intervista in campo.