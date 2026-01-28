Corriere dello Sport.it
mercoledì 28 gennaio 2026
Australian Open, durissimo sfogo della Swiatek: " Siamo sempre osservate, volete osservarci anche quando..."

La tennista polacca, numero 2 del ranking mondiale, dopo la sconfitta contro la kazaka, Rybakina, si è lasciata andare, lamentandosi delle troppe telecamere
2 min
Australian Open

La sconfitta della numero due al mondo, ai quarti di finale, sta facendo molto scalpore, anche per le parole che ha pronunciato dopo l' eliminazione che le ha impedito l'accesso alle semifinali del primo Slam dell'anno. Troppe telecamere secondo la polacca, che si è sentita violata della sua privacy, proprio come successo a Coco Gauff, che è stata immortalata nel tunnel d'ingresso agli spogliatoi, mentre distruggeva una racchetta in un momento di rabbia dopo la sconfitta contro la Svitolina.

 Australian Open, Swiatek:" Sembra uno zoo. Osservati persino quando facciamo i nostri bisogni?"

La tennista polacca, non ha gradito determinate situazioni verificatesi durante gli Australian Open, in particolare si è riferita a quando le è stato negato l'accesso poiché aveva dimenticato l'accredito: "Siamo tenniste o animali da zoo, osservati persino quando facciamo i nostri bisogni? Sarebbe bello avere un po' di privacy. Sarebbe bello anche poter avere i nostri rituali, senza essere sempre filmate. Siamo sempre sotto osservazione, non credo che le cose dovrebbero andare così. Siamo tenniste, dovremmo essere viste in campo e in conferenza stampa.Non fa parte del lavoro diventare un meme quando si dimentica l'accredito. Certo, è divertente, ma non credo sia necessario parlarne".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

