Il commento di Bertolucci sulla vittoria di Sinner è secco: "Un tagliando..."

Jannik Sinner è in semifinale per la terza volta consecutiva agli Australian Open. Un'altra vittoria in tre set per il numero due del mondo, che ha perso un solo parziale nella sfida di terzo turno contro Eliot Spizzirri, e che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 su Ben Shelton. Per Jannik si tratta dell'ottava vittoria consecutiva contro lo statunitense, che anche a Melbourne non è riuscito a strappare nemmeno un set all'azzurro.