Tenerife: l’isola del sole, della natura… e del grande tennis 

Tenerife non è solo la più grande delle Isole Canarie, ma un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura, dello sport e del relax. Con un clima primaverile tutto l’anno, paesaggi mozzafiato che spaziano dal mare cristallino al vulcano Teide, e una varietà di esperienze tra escursioni, cultura e gastronomia, l’isola è una meta ideale per ogni tipo di viaggiatore. Grazie a questo e alla presenza di infrastrutture sportive e di ospitalità d’eccellenza, negli ultimi anni, Tenerife ha ospitato oltre 10 tornei internazionali di tennis professionistico, tra circuiti ATP Challenger e WTA, consolidandosi come una destinazione di riferimento per il tennis mondiale. I tornei, tutti organizzati dalla società italiana MEF Tennis Events, contano dal 2021 ad oggi un torneo WTA 250, vincitore dell’ambito riconoscimento internazionale “Tournament of the Year”, e 9 tornei Challenger, senza considerare i due tornei in programma il prossimo febbraio. Tenerife ha ospitato giocatori e giocatrici di alto profilo in entrambi i tornei, da ex Top 10 come Pablo Carreño Busta, Feliciano Lopez, Fabio Fognini, Fernando Verdasco a talenti emergenti come Brandon Nakashima e Matteo Arnaldi, passando per star affermate del circuito femminile come Elina Svitolina, Camila Giorgi, Ann Li. Le edizioni sull’isola combinano quindi esperienza e futuro del tennis mondiale, rafforzando il ruolo di Tenerife come destinazione sportiva internazionale. La location è unica nel suo genere, un vero paradiso del tennis immerso fra palme e campi da golf, con vista sull’oceano Atlantico e sull’imponente vulcano Teide. Si tratta dell’Abama Tennis Academy, situata all’interno dell’esclusivo Abama Resort a Guía de Isora, al sud dell’isola. L’istallazione rappresenta un’eccellenza nel panorama tennistico internazionale. Con sette campi in cemento ispirati alle superfici degli US Open e dell’Australian Open, campi da padel illuminati e servizi completi per giocatori e visitatori, l’accademia offre training professionale e ambienti perfettamente integrati con il paesaggio canario. La struttura non solo accoglie professionisti, ma è anche un centro aperto a tennisti di tutti i livelli, con lezioni personalizzate, programmi intensivi e attività di padel e tennis per famiglie e turisti sportivi. Il tutto con uno sfondo naturale unico, vista mare e clima favorevole che consentono di giocare all’aperto 365 giorni l’anno. Dal 1 al 15 febbraio 2026, l’isola torna ad accogliere i grandi protagonisti del tennis con due tornei ATP Challenger 75 consecutivi, offrendo al pubblico la possibilità di vivere il connubio perfetto tra sport di alto livello e una vacanza rigenerante. Questa combinazione di eccellenza sportiva, ospitalità di alto livello e clima invidiabile ha reso Tenerife una destinazione sempre più ambita non solo per i professionisti del tennis, ma anche per chi vuole unire allenamento e vacanza in un ambiente da sogno. In questo modo l’isola si conferma un esempio di come lo sport e il territorio possano integrarsi per creare esperienze memorabili, attrarre turisti e promuovere uno stile di vita attivo e salutare.