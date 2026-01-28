Tenerife: l’isola del sole, della natura… e del grande tennis
Tenerife non è solo la più grande delle Isole Canarie, ma un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura, dello sport e del relax. Con un clima primaverile tutto l’anno, paesaggi mozzafiato che spaziano dal mare cristallino al vulcano Teide, e una varietà di esperienze tra escursioni, cultura e gastronomia, l’isola è una meta ideale per ogni tipo di viaggiatore. Grazie a questo e alla presenza di infrastrutture sportive e di ospitalità d’eccellenza, negli ultimi anni, Tenerife ha ospitato oltre 10 tornei internazionali di tennis professionistico, tra circuiti ATP Challenger e WTA, consolidandosi come una destinazione di riferimento per il tennis mondiale. I tornei, tutti organizzati dalla società italiana MEF Tennis Events, contano dal 2021 ad oggi un torneo WTA 250, vincitore dell’ambito riconoscimento internazionale “Tournament of the Year”, e 9 tornei Challenger, senza considerare i due tornei in programma il prossimo febbraio. Tenerife ha ospitato giocatori e giocatrici di alto profilo in entrambi i tornei, da ex Top 10 come Pablo Carreño Busta, Feliciano Lopez, Fabio Fognini, Fernando Verdasco a talenti emergenti come Brandon Nakashima e Matteo Arnaldi, passando per star affermate del circuito femminile come Elina Svitolina, Camila Giorgi, Ann Li. Le edizioni sull’isola combinano quindi esperienza e futuro del tennis mondiale, rafforzando il ruolo di Tenerife come destinazione sportiva internazionale. La location è unica nel suo genere, un vero paradiso del tennis immerso fra palme e campi da golf, con vista sull’oceano Atlantico e sull’imponente vulcano Teide. Si tratta dell’Abama Tennis Academy, situata all’interno dell’esclusivo Abama Resort a Guía de Isora, al sud dell’isola. L’istallazione rappresenta un’eccellenza nel panorama tennistico internazionale. Con sette campi in cemento ispirati alle superfici degli US Open e dell’Australian Open, campi da padel illuminati e servizi completi per giocatori e visitatori, l’accademia offre training professionale e ambienti perfettamente integrati con il paesaggio canario. La struttura non solo accoglie professionisti, ma è anche un centro aperto a tennisti di tutti i livelli, con lezioni personalizzate, programmi intensivi e attività di padel e tennis per famiglie e turisti sportivi. Il tutto con uno sfondo naturale unico, vista mare e clima favorevole che consentono di giocare all’aperto 365 giorni l’anno. Dal 1 al 15 febbraio 2026, l’isola torna ad accogliere i grandi protagonisti del tennis con due tornei ATP Challenger 75 consecutivi, offrendo al pubblico la possibilità di vivere il connubio perfetto tra sport di alto livello e una vacanza rigenerante. Questa combinazione di eccellenza sportiva, ospitalità di alto livello e clima invidiabile ha reso Tenerife una destinazione sempre più ambita non solo per i professionisti del tennis, ma anche per chi vuole unire allenamento e vacanza in un ambiente da sogno. In questo modo l’isola si conferma un esempio di come lo sport e il territorio possano integrarsi per creare esperienze memorabili, attrarre turisti e promuovere uno stile di vita attivo e salutare.
Giocatori partecipanti al Tenerife Challenger e Tenerife Ladies Open
Negli anni il torneo maschile ha visto in campo diversi nomi di alto profilo o di grande esperienza internazionale:
Campioni ATP Challenger
• Pablo Carreño Busta – vincitore di entrambi i tornei del 2025
• Michail Kukuškin – vincitore nel 2024
• Matteo Gigante – vincitore nel 2024 e 2023
• Brandon Nakashima – vincitore nel 2024
• Matteo Arnaldi – vincitore nel 2023
• Alexander Shevchenko – vincitore nel 2023
• Tallon Griekspoor – vincitore nel 2021
Altri giocatori:
• Feliciano López (Spagna), veterano del circuito e nome di grande esperienza, finalista nel 2021
• Fernando Verdasco, semifinalista nel 2021 (Spagna)
• Elias Ymer
• João Sousa
• Dominik Koepfer, Emil Ruusuvuori, Henrique Rocha nel 2025
• Fabio Fognini (tra i partecipanti nel 2024 con wild card).
• Top‑seed come Pedro Martínez, Benoît Paire e altri professionisti di rilievo nelle entry list 2024.
Tenerife Ladies Open – Donne (WTA 250) T
Il Tenerife Ladies Open è stata la massima manifestazione femminile sull’isola nel circuito WTA (categoria 250), giocata all’Abama Tennis Academy. Il torneo ha visto il WTA 250 Award “Tournament Of The Year”, votato delle giocatorici come il migliore torneo 250 al mondo dell’anno 2021.
Nomi di spicco presenti all’edizione 2021:
• Elina Svitolina – ex Top 5 WTA, candidata al titolo e grande protagonista del torneo.
• Alison Riske – finalista e giocatrice di solido livello nel circuito WTA.
• Tamara Zidanšek – semifinalista di Roland Garros e partecipante di alto profilo.
• Camila Giorgi
• Camila Osorio (finalista)
• Ann Li (vincitrice)
Testimonianze dei giocatori
Grazie ai tornei, molti giocatori, hanno scoperto Tenerife come destinazione ideale per la pre-season prima degli AO. Nel 2023, il next‑gen austriaco Lukas Neumayer ha rilasciato un’intervista durante il Tenerife Challenger in cui racconta di aver trascorso quattro settimane di preparazione a Tenerife a dicembre, grazie alle condizioni perfette per l’allenamento e, più in generale, delle sue esperienze sull’isola come luogo ideale per allenarsi e giocare. Questo tipo di commento è prezioso perché sottolinea come l’isola sia percepita dai professionisti del circuito come ideale per il tennis.