La domanda su Sinner e Alcaraz infastidisce Djokovic: risposta piccata a un giornalista

Novak Djokovic ha ammesso con grande trasparenza che era già sulla via di casa e non meritava assolutamente di passare il turno con Musetti . Il serbo è arrivato in semifinale senza giocare gli ottavi perché Mensik si è ritirato. Poi con Lorenzo ai quarti era sotto due set a zero, ma l’ha spuntata grazie all’infortunio all’adduttore del tennista azzurro. Nonostante non sia più il Djokovic stratosferico di qualche anno fa, Novak è comunque una leggenda del tennis che ha vinto 24 Slam.

La domanda che ha fatto arrabbiare Djokovic e la risposta

Per questo una domanda di un giornalista in conferenza stampa lo ha fatto un po’ arrabbiare. "All’inizio della tua carriera eri il terzo incomodo tra Nadal e Federer, ora sei il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz, come ti senti?”. Djokovic accenna un sorriso ironico, ma è chiaro che la domanda lo ferisce: “Penso che mi sembra un po’ irrispettoso - dice Nole - che tu ti perda quello che è successo tra questi due momenti, c’è un periodo di 15 anni dove ho dominato spesso negli Slam. Non penso che sto inseguendo nessuno. Roger e Rafa saranno sempre i miei più grandi rivali. Ho un enorme rispetto per quello che stanno facendo Jannik e Carlos, e che faranno per i prossimi 10, 15 o 20 anni. Dio solo sa quanto giocheranno, sono così giovani”. Sinner e Djokovic si giocheranno un posto in finale venerdì non prima delle 9.30 ore italiane. I precedenti sono 6-4 per Sinner, che ha vinto tutte le ultime cinque sfide, compresa la semifinale agli Australian Open dell'anno scorso. L'ultima vittoria del serbo risale alle Nitto Atp Finals del 2023.