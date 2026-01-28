Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 28 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
La domanda su Sinner e Alcaraz infastidisce Djokovic: risposta piccata a un giornalista

La domanda su Sinner e Alcaraz infastidisce Djokovic: risposta piccata a un giornalista

Il serbo non ci sta quando gli dicono se si sente il terzo incomodo tra Jannik e Carlos in questo momento. Tutti i dettagli
Valerio Minutiello
2 min
Tagssinnerdjokovic

Novak Djokovic ha ammesso con grande trasparenza che era già sulla via di casa e non meritava assolutamente di passare il turno con Musetti. Il serbo è arrivato in semifinale senza giocare gli ottavi perché Mensik si è ritirato. Poi con Lorenzo ai quarti era sotto due set a zero, ma l’ha spuntata grazie all’infortunio all’adduttore del tennista azzurro. Nonostante non sia più il Djokovic stratosferico di qualche anno fa, Novak è comunque una leggenda del tennis che ha vinto 24 Slam.

La domanda che ha fatto arrabbiare Djokovic e la risposta

Per questo una domanda di un giornalista in conferenza stampa lo ha fatto un po’ arrabbiare. "All’inizio della tua carriera eri il terzo incomodo tra Nadal e Federer, ora sei il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz, come ti senti?”. Djokovic accenna un sorriso ironico, ma è chiaro che la domanda lo ferisce: “Penso che mi sembra un po’ irrispettoso - dice Nole - che tu ti perda quello che è successo tra questi due momenti, c’è un periodo di 15 anni dove ho dominato spesso negli Slam. Non penso che sto inseguendo nessuno. Roger e Rafa saranno sempre i miei più grandi rivali. Ho un enorme rispetto per quello che stanno facendo Jannik e Carlos, e che faranno per i prossimi 10, 15 o 20 anni. Dio solo sa quanto giocheranno, sono così giovani”. Sinner e Djokovic si giocheranno un posto in finale venerdì non prima delle 9.30 ore italiane. I precedenti sono 6-4 per Sinner, che ha vinto tutte le ultime cinque sfide, compresa la semifinale agli Australian Open dell'anno scorso. L'ultima vittoria del serbo risale alle Nitto Atp Finals del 2023. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Courier elogia SinnerRune difende Musetti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS