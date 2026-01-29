Ecco come finiranno le semifinali Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev secondo l'AI

Come finiranno le semifinali maschili degli Australian Open? La risposta la dà l'intelligenza artificiale, che alla vigilia dei due incontri in programma sulla Rod Laver Arena nella giornata di venerdì 30 gennaio ha azzardato un pronostico. Alle 4.30 del mattino italiane, a scendere in campo saranno Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Ampiamente favorito lo spagnolo, che però non ha mai raggiunto una finale a Melbourne a differenza del tedesco, sconfitto lo scorso anno da Sinner. Il numero uno al mondo non ha ancora perso un set e non sembra risentire dell'assenza di Juan Carlos Ferrero nel team. Nella sessione serale, non prima delle 9.30, toccherà invece a Jannik Sinner e Novak Djokovic in quello che si preannuncia un match a senso unico. I bookmakers vedono nettamente favorito il due volte campione in carica, complice la pessima prestazione del serbo nei quarti contro Lorenzo Musetti e salvato proprio dal ritiro del carrarino, avanti due set a zero. Sarà dunque l'ennesima finale tra Sinner e Alcaraz o ci sarà spazio per delle sorprese? Ecco cosa dice l'AI.