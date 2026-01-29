Panatta nettissimo su Musetti: "Ragazzi, c'è solo una cosa da dire". Poi bullizza Shelton: "Contro Sinner sembrava...."

Panatta non ha dubbi: sfiga sì ma non solo. L'infortunio di Musetti lascia strascichi e viene analizzato con la solita attenzione dall'ex fenomeno del tennis azzurro che durante la telefonata con Bertolucci mette sul piatto una sua teoria circa lo sfortunato infortunio di Lorenzo : "Sull'aspetto della sfiga siamo tutti d'accordo - esordisce Panatta -. Però non è la prima volta che accade, credo sia addirittura la quinta volta che si fa male quando gioca contro i fortissimi. Mi ricordo, ad esempio, a Parigi, a Wimbledon, ora in Australia... Quindi bisogna farsi due domande. Il fatto è che Lorenzo gioca ogni scambio senza riuscire a chiudere in fretta e ogni punto per lui è sudato sotto ogni aspetto, fisico e mentale. A me dispiace tantissimo ma purtroppo succede troppo spesso e un po' strano è. Evidentemente il campi di oggi e i ritmi elevatissimi del tennis di oggi stressano il fisico a livelli molto alti e ti costringono ad avere sollecitazioni fisiche che in passato quando giocavamo noi non c'erano. Ormai c'è un'esasperazione fisica senza controllo".

Panatta prende in giro Shelton: "È migliorato, ma la verità è che..."

Panatta parla poi dell'ennesima semifinale di uno Slam centrata da Sinner: "Di cosa vogliamo parlare? Per lui ormai è normalità. Ma vogliamo commentare Shelton? Lui è migliorato soprattutto da fondocampo ma dopo quando cinque o sei scambi con Jannik, poi o cercava palle corte improbabili oppure una volée in mezzo al campo che è come una condanna a morte se gioco contro l'italiano. La verità è che Shelton per Sinner è come un meravilgioso materasso di piume..."

"Prepariamoci a un'altra finale tra Sinner e Alcaraz"

Ultima battuta sulle due semifinali: "Alcaraz-Zverev? Se il tedesco serve molto bene può esserci una partita, se serve normale perde tre set a zero veloci. Djokovic contro Sinner? Nole contro Musetti l'ho visto un po' "anziano" e siccome affronta Sinner che è una sua evoluzione, secondo me per lui saranno dolori. Detto ciò, il serbo non si discute per la sua storia ma ha poche chance contro Jannik, davvero poche. Aspettiamoci un'altra finale tra Carlos e Jannik, dai", conclude Panatta.