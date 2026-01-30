Furia Zverev per il medical time out di Alcaraz: la frase detta all’arbitro, poi protesta in tedesco

Problemi per Carlos Alcaraz nel corso del terzo set della sfida con Alexander Zverev che mette in palio un posto in finale agli Australian Open . Il tennista spagnolo, che cerca la prima finale della sua carriera a Melbourne, ha conquistato i primi due parziali con il punteggio di 6-4 7-6(5) e nel nono gioco del terzo si è fermato per un problema alla coscia destra che sembrerebbe riconducibile ai crampi. Per questo, al cambio di campo Alcaraz ha chiesto l'intervento del fisioterapista mandando su tutte le furie Zverev.

Zverev furioso con l'arbitro

Il motivo della rabbia del tedesco è dovuto al fatto che un giocatore non può richiedere l'intervento del medical timeout a causa dei crampi. Durante i tre minuti, Alcaraz si è fatto massaggiare la zona degli adduttori della coscia destra mentre Zverev ha prima protestato con l'arbitro e poi si è lamentato in tedesco con il suo angolo prima di riprendere il gioco e far suo al tie-break per allungare la partita al quarto.