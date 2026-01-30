Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 30 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Furia Zverev per il medical time out di Alcaraz: la frase detta all’arbitro, poi protesta in tedesco

Nel corso del terzo set della prima semifinale lo spagnolo ha accusato problemi di crampi e chiesto l'intervento del fisioterapista
1 min
TagsCarlos Alcarazalexander zverevAustralian Open

Problemi per Carlos Alcaraz nel corso del terzo set della sfida con Alexander Zverev che mette in palio un posto in finale agli Australian Open. Il tennista spagnolo, che cerca la prima finale della sua carriera a Melbourne, ha conquistato i primi due parziali con il punteggio di 6-4 7-6(5) e nel nono gioco del terzo si è fermato per un problema alla coscia destra che sembrerebbe riconducibile ai crampi. Per questo, al cambio di campo Alcaraz ha chiesto l'intervento del fisioterapista mandando su tutte le furie Zverev.

Zverev furioso con l'arbitro

Il motivo della rabbia del tedesco è dovuto al fatto che un giocatore non può richiedere l'intervento del medical timeout a causa dei crampi. Durante i tre minuti, Alcaraz si è fatto massaggiare la zona degli adduttori della coscia destra mentre Zverev ha prima protestato con l'arbitro e poi si è lamentato in tedesco con il suo angolo prima di riprendere il gioco e far suo al tie-break per allungare la partita al quarto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Panatta nettissimo su MusettiSabalenka ancora in finale agli Australian Open

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS