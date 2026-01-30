Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 30 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Alcaraz impaurito e a un passo dal ritiro: la frase pronunciata dal suo box

Il numero uno al mondo ha perso il terzo set della sfida con Alexander Zverev a Melbourne dopo aver conquistato i primi due
Carlos Alcaraz alexander zverev Australian Open

Problemi per Carlos Alcaraz nel corso della sfida che lo vede opposto ad Alexander Zverev nella prima semifinale degli Australian Open. Il numero uno del mondo ha conquistato i primi due set con il punteggio di 6-4 7-6(5) e poi ha ceduto, ancora al tie-break, il terzo a causa di un problema fisico. Lo spagnolo a partire dal nono game del terzo parziale ha infatti iniziato ad avvertire dei crampi alla gamba destra chiedendo l'intervento del fisioterapista che però non è servito ad evitargli l'allungamento della partita. 

Alcaraz preoccupato per il ritiro

Nonostante il problema fisico, Alcaraz continua a rimanere in campo e sta lottando nel quarto set per provare a chiuderla. Lo stesso box dello spagnolo si è rivolto a Carlos, preoccupato per le sue condizioni, dicendogli di continuare a giocare e di sperare che la situazione migliori per provare a staccare il pass per la sua prima finale a Melbourne.

