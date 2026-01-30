Alcaraz impaurito e a un passo dal ritiro: la frase pronunciata dal suo box

Problemi per Carlos Alcaraz nel corso della sfida che lo vede opposto ad Alexander Zverev nella prima semifinale degli Australian Open. Il numero uno del mondo ha conquistato i primi due set con il punteggio di 6-4 7-6(5) e poi ha ceduto, ancora al tie-break, il terzo a causa di un problema fisico. Lo spagnolo a partire dal nono game del terzo parziale ha infatti iniziato ad avvertire dei crampi alla gamba destra chiedendo l'intervento del fisioterapista che però non è servito ad evitargli l'allungamento della partita.