Alcaraz impaurito e a un passo dal ritiro: la frase pronunciata dal suo box
Problemi per Carlos Alcaraz nel corso della sfida che lo vede opposto ad Alexander Zverev nella prima semifinale degli Australian Open. Il numero uno del mondo ha conquistato i primi due set con il punteggio di 6-4 7-6(5) e poi ha ceduto, ancora al tie-break, il terzo a causa di un problema fisico. Lo spagnolo a partire dal nono game del terzo parziale ha infatti iniziato ad avvertire dei crampi alla gamba destra chiedendo l'intervento del fisioterapista che però non è servito ad evitargli l'allungamento della partita.
Alcaraz preoccupato per il ritiro
Nonostante il problema fisico, Alcaraz continua a rimanere in campo e sta lottando nel quarto set per provare a chiuderla. Lo stesso box dello spagnolo si è rivolto a Carlos, preoccupato per le sue condizioni, dicendogli di continuare a giocare e di sperare che la situazione migliori per provare a staccare il pass per la sua prima finale a Melbourne.