Sinner, come fai a non arrabbiarti? Nessuna protesta e doppio fallo, cosa è successo

Dopo aver perso per 6-3 il primo set della semifinale degli Australian Open , con lo stesso punteggio Novak Djokovic ha conquistato il secondo parziale per pareggiare i conti contro Jannik Sinner . Decisivo il break ottenuto nel quarto gioco dal serbo, che ha poi dovuto annullare quattro palle break per rintuzzare i tentativi di rimonta del numero due del mondo che adesso ha tutto da rifare per conquistare un posto nella finale di Melbourne contro Carlos Alcaraz .

Sinner, la reazione da campione al torto dell'arbitro

Nelle fasi iniziali del terzo set Sinner ha avuto anche modo di dimostrare ancora una volta la sua immensa classe. Nel terzo game, mentre si apprestava a battere la seconda, il giudice di sedia ha interrotto il movimento del servizio dell'azzurro per una pallina che dal pubblico era stata rimandata indietro ad un raccattapalle. Senza alcuna protesta, quando avrebbe avuto diritto a ripetere la prima, Jannik ha continuato a giocare e commesso un doppio fallo che non gli ha comunque impedito di vincere quel game.