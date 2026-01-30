Djokovic-Alcaraz, finale Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

È giunto all'ultimo atto l' Australian Open 2026 . A decretare il vincitore del titolo del primo Slam dell'anno sarà la sfida tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz dopo i due successi conquistati al quinto set nelle semifinali rispettivamente contro Jannik Sinner e Alexander Zverev . Il serbo ha interrotto il dominio del numero due del mondo che nello Slam australiano non perdeva da 19 partite per conquistare la finale Major numero 38 della sua carriera. Sarà la decima sfida tra i due, la seconda a Melbourne, dopo i quarti di finale vinti da Nole nel 2025.

Djokovic-Alcaraz, quando si gioca il match

La sfida tra Djokovic e Alcaraz, valida per la finale degli Australian Open 2026, andrà in scena domenica 1 febbraio sulla Rod Laver Arena a partire dalle ore 9:00.

I precedenti tra Djokovic e Alcaraz

Quella che andrà in scena domenica sulla Rod Laver Arena di Melbourne sarà la decima sfida Djokovic e Alcaraz, con il serbo avanti 5-4 nel conto degli scontri diretti. Allo spagnolo è andato però l'ultimo incrocio, quello disputato lo scorso settembre nella semifinale degli US Open.

Dove vedere il match in tv

L'incontro tra Djokovic e Alcaraz agli Australian Open sarà trasmesso sui canali Eurosport disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max.

Australian Open 2026, il montepremi

PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)

SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)

TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)

OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)

QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)

SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)

FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)

VINCITORE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)