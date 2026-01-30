Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 30 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
La spiegazione di Alcaraz sul caso dei crampi: "Medical timeout? Non avevo capito che..."

Lo spagnolo ha parlato di quanto accaduto nel corso della semifinale vinta al quinto set contro Alexander Zverev agli Australian Open
2 min
TagsCarlos AlcarazAustralian Open

Per la prima volta nella sua carriera Carlos Alcaraz ha conquistato la finale degli Australian Open. Il numero uno al mondo è venuto a capo di una sfida difficilissima contro Alexander Zverev riuscendo ad imporsi solamente al quinto set con il punteggio di 6-4 7-6(5) 6-7(3) 6-7(4) 7-5 dopo 5 ore e 25 minuti di battaglia durante i quali ha dovuto fare i conti con i problemi di stomaco e anche con i crampi che lo hanno costretto a richiedere l'intervento del fisioterapista che ha mandato su tutte le furie Zverev

Alcaraz sul medical timeout

"All'inizio non pensavo affatto che fossero crampi - ha spiegato Alcaraz in conferenza stampa -. Non sapevo esattamente cosa fosse. Sono corso verso un dritto e ho iniziato a sentire dolore nell'adduttore destro. Ecco perché ho chiamato il fisioterapista. Perché è stato proprio in quel momento, il resto delle gambe... la gamba sinistra stava bene. Non bene, ma decente. Dopo, con tutto quello stress, non capivo cosa stesse succedendo. Non sapevo se sarebbe peggiorato o no. In quel momento ho parlato con il fisioterapista e gli ho detto: 'Ok, sono appena corso verso il dritto e ho iniziato a sentire l'adduttore destro'. Ha deciso lui per il medical timeout. Ho semplicemente raccontato l'accaduto al fisioterapista e lui ha deciso di trattarmi".

