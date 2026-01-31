"Errori banali e troppa fretta": così Adriano Panatta stronca la partita di Sinner con Djokovic

La bruciante sconfitta di Jannik Sinner agli Australian Open fa rumore. Il tennista altoatesino, piegato in cinque set da Novak Djokovic in semifinale, abdica dopo due anni da campione a Melbourne. Tra i tanti commenti al ko del numero 2 del mondo, c'è quello di Adriano Panatta, ex gloria del nostro tennis, che non ha mai timore di svelare quello che pensa. "La resurrezione di Nole, davvero non me l’aspettavo - il pensiero di Panatta sul Corriere della Sera - Jannik per una volta è rimasto lontano dalla miglior versione di se stesso. Ha commesso errori banali, qualche volta è stato frettoloso, e ha sempre consentito a Nole di tornare in gioco".