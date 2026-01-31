Alcaraz e Djokovic, la sfida da film che ha stregato tutti: le loro storie fanno impazzire gli Usa

Saranno Carlos Alcaraz e Novak Djokovic i finalisti del primo Slam della stagione 2026: l' Australian Open . Entrambi hanno staccato il pass per l'atto conclusivo in seguito a una splendida vittoria dopo una battaglia di cinque set. Lo spagnolo ha impiegato circa 5 ore e mezza per piegare Alexander Zverev , mentre a Nole sono bastate 4 ore e 9 minuti per eliminare il campione in carica, Jannik Sinner . Si tratterà della terza finale Slam tra i due dopo quelle a Wimbledon nel 2023 e nel 2024 , entrambe vinte da Alcaraz. Indubbiamente c'è grande curiosità per questa sfida, che comunque finirà passerà alla storia: Alcaraz può diventare il più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam (vincere almeno una volta tutti e quattro gli Slam), mentre Djokovic può vincere il suo 25° Slam e diventare il più vincente di sempre, superando anche Margaret Court. Due campioni a cui è stato dedicato il giusto spazio anche a livello editoriale con due biografie scritte da Mark Hodgkinson , giornalista sportivo ed ex corrispondente del Daily Telegraph.

Novak. Nella mente di Djokovic

Noto per le sue biografie, Mark Hodgkinson ha scritto di Roger Federer, Andy Murray, Serena Williams e di recente proprio di Djokovic e Alcaraz: entrambi i libri sono stati pubblicati da Limina nel 2025. Il libro su Nole si chiama "Novak. Nella mente di Djokovic" e racconta la storia del serbo, dalla difficile infanzia in un paese dilaniato dalla guerra fino ai vertici del tennis mondiale. Nel corso delle 320 pagine, l'autore accompagna il lettore in un viaggio eccezionale nella vita e nella mente di uno degli sportivi più affascinanti e discussi di sempre. Premiato come libro dell'anno ai Charles Tyrwhitt Sports Book Awards del 2025, è stato definito "il miglior libro di sport dell’anno" anche dal Times. Il Publishers Weekly l'ha invece definito "un libro di enorme successo in grado di soddisfare anche il più curioso degli appassionati".

Alcaraz, l'uomo dietro il sorriso

Dopo il successo di "Novak. Nella mente di Djokovic,", Mark Hodgkinson è tornato in libreria con la prima biografia dettagliata di Carlos Alcaraz, dal titolo "Alcaraz, l'uomo dietro il sorriso". Con la prefazione di un'altra leggenda del tennis spagnolo come Garbiñe Muguruza - ex numero uno al mondo e campionessa a Wimbledon e al Roland Garros -, il libro ripercorre l’ascesa del fenomeno di Murcia alla vetta del tennis mondiale. Anche in questo caso non sono mancati gli elogi, a partire da Fox Sports, che lo ha definito "un libro straordinario". Per il New York Times, invece, si tratta del "libro che ti porta nel mondo interiore di Alcaraz". Quale miglior momento della vigilia di una finale Slam per leggerli e scovare al loro interno esserci una chiave per capire ancora meglio i due campioni?