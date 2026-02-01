Alcaraz-Djokovic diretta finale Australian Open: segui il match LIVE

È il giorno della finale agli Australian Open 2026. Carlos Alcaraz affronta Novak Djokovic nell’atto conclusivo dello Slam di Melbourne: entrambi arrivano all’ultimo appuntamento dopo semifinali durissime. Il tennista spagnolo, attuale numero uno del mondo, ha superato Alexander Zverev al termine di una maratona di cinque set, stringendo i denti nonostante i crampi. Il campione serbo, invece, quarto nel ranking Atp, ha avuto la meglio su Jannik Sinner, imponendosi anche lui dopo una sfida combattuta e ricca di tensione. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

10:42

Iniziata un'altra finale: Alcaraz avanti 3-1

Djokovic sbaglia tanto ora e Alcaraz ha alzato il livello. Così l'ago della bilancia va dalla parte dello spagnolo, che tiene il break e si porta sul 3-1.

10:36

Primo break di Alcaraz! 2-1

Avvio di secondo set più equilibrato. Djokovic incappa in un game complicato e concede il break con tanti errori gratuiti, chiuso da una volée di rovescio inspiegabilmente finita in corridoio e da un grave errore gratuito di dritto. Alcaraz ne approfitta, aiutato anche da un nastro favorevole, e sale sul 2-1.

10:31

Alcaraz tiene il servizio

Alcaraz interrompe la striscia negativa di tre game consecutivi persi e torna a muovere il punteggio. Lo spagnolo tiene il servizio a zero, ma nel prosieguo del match – soprattutto nel secondo set – dovrà alzare il livello alla battuta per provare a restare agganciato alla partita.

10:28

Djokovic riparte subito bene: 1-0 in apertura secondo set

Djokovic riesce a uscire da una situazione delicata, annullando lo 0-30 con classe e personalità. Il serbo si salva grazie a una splendida palla corta di rovescio e a uno slice di seconda chirurgico, seguito da due dritti profondi sugli angoli. Alcaraz prova a reagire prendendo in mano lo scambio con il rovescio, ma Nole resta glaciale nei momenti chiave e porta a casa il game dopo un equilibrio prolungato ai vantaggi.

10:21

Djokovic domina il primo set: 1-0

Djokovic sale ulteriormente di livello e sembra dare una vera e propria lezione di tennis. Le risposte del serbo sono devastanti, sempre profonde e sulle righe, anche sulla seconda: prende gli angoli a ogni velocità e comanda lo scambio fin dal primo colpo. Arrivano due palle set dopo un dritto diagonale clamoroso che lascia fermo Alcaraz, apparso in difficoltà e poco lucido nelle scelte. Dominio totale di Nole che si porta a casa il primo set.

10:16

Djokovic avanti 5-2

Djokovic concede ancora pochissimo al servizio e archivia il game a zero. Tra variazioni continue, intensità elevata e qualità impeccabile dei colpi, il serbo sta mettendo in campo un tennis completo e dominante in questo avvio di match. Nole al servizio sta facendo la differenza. Impressionante fin qui.

10:14

Si accende Alcaraz e tiene il servizio

Djokovic resta aggressivo e parte forte anche nel game successivo, portandosi sullo 0-30. Questa volta però arriva la risposta di Alcaraz, che alza il livello, cambia ritmo e infila quattro punti consecutivi, evitando guai e mostrando segnali di reazione. Lo spagnolo chiude con una esultanza rabbiosa.

10:08

Djokovic avanti 4-1

Una doppia notizia: primo errore gratuito di Nole con il dritto. Si rifà subito dopo con il suo primo ace del match: 15-15. Gran rovescio lungolinea del serbo: sta funzionando tutto, a partire dal servizio, impeccabile fin qui. Rovescio a rete di Alcaraz: non riesce ad incidere con nessun colpo. Servizio-bordata al centro, la risposta dello spagnolo non arriva nemmeno a rete: 4-1.

10:05

A Melbourne è iniziato il vero show: break Djokovic

Djokovic continua a impressionare e piazza il break volando sul 3-1. Il serbo è semplicemente dominante: risposte fulminee, colpi da fermo devastanti e una capacità incredibile di prendere sempre gli incroci, anche sotto pressione. Alcaraz prova a resistere con smorzate e soluzioni di qualità, ma tra un doppio fallo e un dritto finito in rete concede la prima palla break della finale, che Nole trasforma grazie a una risposta felina. Avvio clamoroso del serbo.

9:56

Djokovic-Alcaraz: 2-1

Djokovic parte fortissimo e vola sul 2-1 tenendo il servizio a zero. Il serbo è ingiocabile con la prima, che viaggia costantemente tra i 195 e i 200 km/h, aprendo il campo per chiudere con il dritto. Alcaraz risponde anche bene in alcune occasioni, ma commette un errore gratuito che conferma l’avvio autoritario di Nole.

9:54

Alcaraz ok: 1-1

Alcaraz inizia con un ace! Il 30-0 arriva con un errore del serbo: rete. Buona prima al centro, Nole in difficoltà sulla risposta: Carlos chiude e fa 40-0. Che lungolinea di Djokovic: primi applausi. Lo spagnolo chiude con uno smash e fa 1-1.

9:51

Iniziato! Djokovic avanti 1-0

Avvio di match favorevole a Djokovic, che tiene il servizio concedendo poco e chiude il game a quindici. Alcaraz prova a spingere con il dritto, ma lo spagnolo commette anche qualche imprecisione nelle fasi difensive, mentre Nole appare solido e subito in controllo degli scambi.

9:41

Sorteggio e riscaldamento

Ci siamo, inizia il riscaldamento tra i due. Poco prima in scena il sorteggio (servirà Djokovic) e foto di rito.

9:39

Giocatori in campo: applausi per Djokovic e Alcaraz

Eccoli i due campioni! Spalti pieni, tanti applausi per Nole. Alcaraz ha dalla sua tanti tifosi spagnoli che lo hanno seguito fin dal primo giorno del torneo australiano.

9:34

Nadal in tribuna

Ospite speciale sugli spalti: c'è Rafa Nadal, due volte campione agli Australian Open.

9:32

Australian Open, montepremi da urlo

Il campione della finale porterà a casa un premio di 4,150 milioni di dollari australiani, mentre al giocatore sconfitto nell’atto conclusivo spetterà comunque un assegno da 2,150 milioni di dollari australiani.

9:21

La questione ranking: cosa succede se vince Alcaraz con Sinner interessato

Indipendentemente dall’esito della finale, Alcaraz è sicuro di consolidare il proprio vantaggio in classifica su Sinner. Al momento lo spagnolo precede l’azzurro di 2.650 punti, un margine che potrebbe ampliarsi fino a 3.350 punti qualora riuscisse a conquistare il titolo.

9:08

I precedenti Alcaraz-Djokovic

I due campioni si sono incrociati in dieci occasioni, con un bilancio in assoluto equilibrio: cinque successi per parte. L’ultimo confronto diretto ha premiato Alcaraz, capace di superare Djokovic in tre set nella semifinale degli ultimi US Open, torneo che lo spagnolo avrebbe poi conquistato battendo Sinner in finale.

8:52

Alcaraz per scrivere la storia del tennis: se vince...

In caso di vittoria, Alcaraz entrerebbe definitivamente nella storia del tennis, diventando il più giovane giocatore di sempre a completare il Career Grande Slam. Un traguardo che consiste nel conquistare, nel corso della propria carriera, tutti e quattro i tornei del Grande Slam, un’impresa riuscita finora solo a pochissimi campioni e che rappresenta uno dei massimi obiettivi nel mondo del tennis.

8:41

Nole qui è il re

Per Djokovic si tratta dell’undicesima finale a Melbourne, il palcoscenico che lo ha consacrato come il sovrano degli Australian Open. Un torneo in cui il suo rendimento è straordinario, con dieci titoli Slam già messi in bacheca. Prima vittoria? Nel lontano 2008...

8:34

Djokovic è intramontabile

Nole in finale dopo aver battuto il nostro Sinner. Un traguardo conquistato al termine di più di quattro ore di battaglia, che gli consente di tornare a giocare una finale Slam, la prima dopo Wimbledon 2024. Proprio in quella stagione, pochi mesi più tardi, sarebbe arrivato anche quello che molti ritengono il momento più alto della sua carriera: l’oro olimpico.

8:33

Il momento di Alcaraz

Carlos Alcaraz si presenta all’ottava finale Slam della carriera con un bilancio di sei vittorie. Nei precedenti contro Djokovic spiccano i due successi conquistati a Wimbledon nelle edizioni 2023 e 2024. In semifinale contro Alexander Zverev, però, il fuoriclasse spagnolo ha dovuto lottare più del previsto: dopo aver sprecato un vantaggio di due set, è riuscito a ribaltare la partita quando il tedesco, avanti 4-3 e al servizio, è andato a un passo dal colpo decisivo.

8:30

Alcaraz-Djokovic, che finale

Tutto pronto in Australia per l'ultimo atto del torneo. Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic: si inizia alle 9:30.

Rod Laver Arena - Melbourne