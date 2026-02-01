Rabbia Alcaraz per la chiusura parziale del tetto, Djokovic negli spogliatoi: quanta tensione alla finale degli Australian Open!
Massimo equilibrio nella finale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. A partire meglio è stato il 24 volte campione Slam che ha conquistato per 6-2 il primo parziale della sfida, ma è arrivata immediata la reazione del numero uno al mondo che con lo stesso punteggio ha fatto suo il secondo set per pareggiare i conti dopo poco più di un'ora di gioco. Lo spagnolo si è poi lamentato per la decisione dell'organizzazione di chiudere il parzialmente il tetto, mentre Djokovic ha deciso di prendere la via degli spogliatoi prima di tornare in campo per il terzo set.
Alcaraz si lamenta per il tetto chiuso parzialmente
Lo spagnolo si è lamentato con il giudice di sedia e poi con il referee del torneo per la decisione di chiudere parzialmente il tetto della Rod Laver Arena. Il numero uno del mondo non ha gradito la scelta di cambiare le condizioni senza che prima venisse comunicato ai giocatori. La scelta dell'organizzazione potrebbe essere riconducibile al fatto che a Melbourne è previsto forte vento e pioggia nella serata.