Rabbia Alcaraz per la chiusura parziale del tetto, Djokovic negli spogliatoi: quanta tensione alla finale degli Australian Open!

Massimo equilibrio nella finale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. A partire meglio è stato il 24 volte campione Slam che ha conquistato per 6-2 il primo parziale della sfida, ma è arrivata immediata la reazione del numero uno al mondo che con lo stesso punteggio ha fatto suo il secondo set per pareggiare i conti dopo poco più di un'ora di gioco. Lo spagnolo si è poi lamentato per la decisione dell'organizzazione di chiudere il parzialmente il tetto, mentre Djokovic ha deciso di prendere la via degli spogliatoi prima di tornare in campo per il terzo set.