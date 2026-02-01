Quanto torna in campo Sinner: le date e il possibile incontro con Alcaraz

Si è interrotta decisamente prima del previsto l'avventura di Jannik Sinner agli Australian Open . Il numero due del mondo, che a Melbourne sperava di conquistare il suo terzo titolo consecutivo, ha invece visto la sua corsa arrestarsi in semifinale contro un leggendario Novak Djokovic , poi sconfitto nell'ultimo atto del torneo da Carlos Alcaraz . Lo spagnolo ha così trionfato nel primo Major della stagione riuscendo a diventare anche il più giovane tennista nella storia a completare il Career Grand Slam , ovvero a vincere almeno una volta tutte e quattro le prove dello Slam. Dopo la delusione australiana per Jannik sarà tempo di ricaricare le pile prima di tornare in campo per provare l'assalto alla prima posizione del ranking mondiale.

Quando torna in campo Sinner

Il campione azzurro farà il suo ritorno alle competizioni nell'Atp 500 di Doha, torneo in programma dal 16 al 22 febbraio nel quale l'anno scorso fu costretto al ritiro per la sospensione di tre mesi inflittagli in seguito al caso Clostebol. Il calendario di Sinner prevederà poi i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, in programma rispettivamente dal 4 al 14 e dal 18 al 29 marzo. Tutti questi appuntamenti, nei quali non avrà punti da difendere non avendoli potuti disputare nella passata stagione, saranno per Sinner una ghiotta possibilità per avvicinare Alcaraz in classifica, che già a Doha dovrà scartare i punti dei quarti di finale raggiunti lo scorso anno. In Qatar potrebbe anche concretizzarsi, in un eventuale finale, anche la prima sfida ufficiale dell'anno tra l'azzurro e lo spagnolo.