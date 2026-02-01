Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 1 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Australian Open, annunciata una storica rivoluzione: “Dal 2027 anche le donne…”

L'incredibile novità in vista arriva direttamente dalle dichiarazioni del direttore degli Australian Open, Craig Tiley
1 min
TagsAustralian Open

Un'incredibile rivoluzione si profila nel futuro del tennis femminile. Almeno stando a quanto dichiarato dal direttore degli Australian Open, Craig Tiley, che ha confessato l'idea di una possibile svolta storica per quel che riguarda gli ultimi turni del tabellone femminile negli Slam. Quest'anno il primo Major della stagione è stato vinto da Elena Rybakina che ha conquistato il titolo di Melbourne per la prima volta nella sua carriera battendo in finale la numero uno del mondo Aryna Sabalenka al terzo set. 

Possibile rivoluzione nel tennis femminile

"Penso che le donne - le parole di Tiley al New York Times - dovrebbero giocare partite al meglio dei cinque set e stiamo valutando di implementarlo dai quarti di finale in poi. Se, dopo averlo studiato, lo riterremo giusto, cercheremo di farlo entro il 2027. Non c'è nulla nel regolamento che lo impedisca, ma dobbiamo consultarci approfonditamente con le giocatrici".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Quanto torna in campo SinnerRanking Atp, Alcaraz stacca Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS