Australian Open, annunciata una storica rivoluzione: “Dal 2027 anche le donne…”

Un'incredibile rivoluzione si profila nel futuro del tennis femminile. Almeno stando a quanto dichiarato dal direttore degli Australian Open, Craig Tiley, che ha confessato l'idea di una possibile svolta storica per quel che riguarda gli ultimi turni del tabellone femminile negli Slam. Quest'anno il primo Major della stagione è stato vinto da Elena Rybakina che ha conquistato il titolo di Melbourne per la prima volta nella sua carriera battendo in finale la numero uno del mondo Aryna Sabalenka al terzo set.