Australian Open, annunciata una storica rivoluzione: “Dal 2027 anche le donne…”
Un'incredibile rivoluzione si profila nel futuro del tennis femminile. Almeno stando a quanto dichiarato dal direttore degli Australian Open, Craig Tiley, che ha confessato l'idea di una possibile svolta storica per quel che riguarda gli ultimi turni del tabellone femminile negli Slam. Quest'anno il primo Major della stagione è stato vinto da Elena Rybakina che ha conquistato il titolo di Melbourne per la prima volta nella sua carriera battendo in finale la numero uno del mondo Aryna Sabalenka al terzo set.
Possibile rivoluzione nel tennis femminile
"Penso che le donne - le parole di Tiley al New York Times - dovrebbero giocare partite al meglio dei cinque set e stiamo valutando di implementarlo dai quarti di finale in poi. Se, dopo averlo studiato, lo riterremo giusto, cercheremo di farlo entro il 2027. Non c'è nulla nel regolamento che lo impedisca, ma dobbiamo consultarci approfonditamente con le giocatrici".