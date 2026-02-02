Spalletti e Panatta, il siparietto su Sinner in diretta è strepitoso: "Con la racchetta di legno forse..."

Dal calcio al tennis. Un curioso siparietto è andato in scena ieri sera alla Domenica Sportiva tra Panatta e Spalletti . Il tecnico della Juve era in collegamento per commentare la vittoria con il Parma : “Mi dispiace per il tuo Sinner - gli ha detto Panatta - che è il tuo preferito… Tu ami molto più Sinner che il sottoscritto, però io ormai me ne sono fatto una ragione, vabbè va bene così dai”. Spalletti risponde con un sorriso: “Stai attento che avresti perso sempre da lui”. Panatta incassa sportivamente, però replica con orgoglio: “Anche con la racchetta di legno?”. Luciano se la ride: “Non lo so, con la racchetta di legno non lo so, però mi sembra un grande campione come lo eri tu. È un grandissimo campione”.

Panatta su Sinner e "il crotalo" Djokovic

Durante la trasmissione, Adriano Panatta ha commentato anche gli Australian Open che si sono conclusi ieri con il trionfo di Alcaraz. Djokovic, che ha eliminato Sinner in semifinale, lo ha soprannominato il “crotalo”. “È un po' come il Cavaliere Nero - spiega - è uno a cui bisogna lasciarlo perdere perché se lo lasci perdere lui sta lì fermo però se lo stuzzichi lui si alza e ti colpisce”.

Panatta attacca i social per le critiche a Sinner

Panatta se la prende poi con i social, che hanno cominciato subito ad attaccare ingiustamente Sinner dopo la sconfitta in semifinale con Djokovic: “Hanno cominciato ad attaccare Sinner perché ha perso una partita, ma l'ha persa contro uno che non è l'ultimo arrivato, forse il più forte di tutti i tempi. È un mal costume orrendo che io non posso più sopportare. Sinner è un campione e dobbiamo essere tutti contenti di averlo in Italia”.