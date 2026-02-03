Incredibile a Montpellier: Mpetshi Perricard si ritira dopo essersi colpito da solo!

Si è incredibilmente interrotta al primo turno l'avventura di Giovanni Mpetshi Perricard nell' Atp 250 di Montpellier . Il tennista francese, numero 57 della classifica mondiale, è stato costretto al ritiro nella sfida di primo turno contro il connazionale Arthur Gea , in tabellone grazie ad una wild card, a causa di un episodio abbastanza singolare. Gea aveva conquistato il primo set con il punteggio di 6-3 dopo appena 39 minuti di gioco prima che Mpetshi Perricard decidesse di dare forfait.

Mpetshi Perricard si colpisce da solo e si ritira

Sul set point per il suo avversario, mentre stava cercando di colpire una volée la pallina è schizzata nell’occhio di Mpetshi Perricard, che si è prima accasciato a terra e ha poi deciso di andare a stringere la mano al suo avversario non essendo in condizione di continuare il match per la gravità dell'infortunio.