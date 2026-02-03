Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 3 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
McEnroe si infuria con un ragazzino che voleva un selfie: che bufera sui social!

La leggenda americana del tennis, oggi opinionista e commentatore, non ha concesso la foto al giovane tifoso all'aeroporto di Melbourne
1 min
john mcenroe

Ha scatenato i social il comportamento di John McEnroe in partenza dall'aeroporto di Melbourne dopo la fine degli Australian Open. La leggenda del tennis, che ha commentato il torneo per Eurosport, ha espresso tutta la sua frustrazione nei confronti di un giovane tifoso che lo ha inseguito per chiedergli una foto. L'ex numero uno al mondo non ha gradito il comportamento e negato il selfie al fan.

McEnroe furioso con il giovane tifoso

Arrivato all'aeroporto, McEnroe ha detto al tifoso che gli aveva chiesto una foto di aspettare. Il ragazzino lo ha però seguito facendo innervosire l'ex campione statunitense che è andato su tutte le furie: "Ho bisogno che tu stia lontano da me, ok? Vai via. Possiamo fermarlo?. Vuoi smetterla?! Basta! Gesù Cristo. Stai scherzando?". La sicurezza ha poi allontanato il tifoso che nonostante il comportamento del suo beniamino ha gridato: "Ti amo ancora, John".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

