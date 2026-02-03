Volandri scopre il punto debole di Sinner: "Quando arriva al quinto set..."

Continua ad essere argomento di disussione l'eliminazione di Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open . Tra commentatori e addetti ai lavori continuano a rincorrersi le teorie sui motivi che hanno portato alla sconfitta del numero due del mondo per mano di Novak Djokovic in semifinale. Intervistato da Supertennis, anche il capitano dell'Italia di Coppa Davis, Filippo Volandri , ha parlato della sconfitta del numero uno azzurro.

Volandri e il commento su Sinner

"Sinner ancora non ha un numero abbastanza alto di partite - le parole di Volandri ai microfoni di Supertennis - che gli possano permette di dire: 'Adesso arrivo lì e gestisco questa situazione, perché so che ho margine'. Sa quando andare in una sorta di risparmio e ciò lo ha dimostrato negli ultimi tornei indoor della scorsa stagione, dove fisicamente aveva un livello energetico bassissimo. Ma secondo me ancora non si conosce così al meglio quando arriva al quarto o al quinto set: quindi non sa bene ancora come gestirsi".