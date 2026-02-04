Lorenzi controcorrente su Sinner: "Altro livello rispetto ad Alcaraz, nel lungo periodo…"

Lorenzi: "Sinner ancora di un altro livello"

"Quando arrivi al quinto, entrano in gioco diversi fattori - le parole di Lorenzi -. Perché poi molto di quello che hai preparato prima delle partita e certi valori vanno via. La partita diventa una battaglia e perdi un po' la bussola. Alla fine cerchi di affidarti più alle sensazioni su quello che devi fare. Magari lui, in quel momento, vuole anche rimanere troppo in linea, pensa ancora troppo a quello che potrebbe succedere e non si lascia andare. Penso che Jannik sia di un altro livello, rispetto ad Alcaraz e a tantissimi altri tennisti e penso che questo faccia la differenza nel lungo periodo. La carriera può diventare lunghissima, e l'ha dimostrato Djokovic, arrivando in una finale Slam a 39 anni per quello che ha fatto negli ultimi 10 o 15 anni. Poi, come ha fatto vedere dopo la finale del Roland Garros, Jannik riesce a fare sempre un salto di qualità dopo grandi sconfitte o delusioni. Jannik abbia una qualità nel migliorare sui dettagli che, a parte Nole, non avevo mai visto" .