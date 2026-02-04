Montpellier, Nardi batte Basilshvili in due set: nei quarti il derby con Cobolli
Luca Nardi batte Nikoloz Basilshvili e vola ai quarti di finale a Montpellier, Atp250 in corso di svolgimento in Francia. Il tennista azzurro si è imposto in due set contro il georgiano, numero 137 della classifica mondiale, con il risultato di 6-3, 6-3, in un'ora e cinque minuti.
Nardi, ora il derby con Cobolli
Luca Nardi, che grazie alla vittoria è già tornato virtualmente tra i primi 100 del mondo, affronterà nel prossimo turno Flavio Cobolli. Chi si aggiudicherà il derby azzurro, volerà dritto in semifinale.