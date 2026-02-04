Sinner e Alcaraz dal numero di telefono a una cosa in comune sotto ai piedi: i retroscena dopo l'Australian Open

Da una parte il silenzio di Jannik Sinner che, dopo la sconfitta con Djokovic in Australia , ha fatto perdere le sue tracce. Italia dai genitori? Danimarca dalla fidanzata? Montecarlo? Da qualche giorno del campione azzurro non ci sono notizie. Pare che lunedì volerà a Doha e venerdì non sarà coinvolto nella cerimonia inaugurale di Milano-Cortina. Carlos Alcaraz , invece, è più presente che mai dopo aver vinto l'unico Slam che ancora mancava alla sua collezione . Rilascia interviste, pubblica foto inedite, sorride ed è - giustamente - felice. Nel frattempo, è diventato virale un video in cui i due campioni in Corea svelano come sono salvati sui rispettivi telefoni. "Per me è Jannik Sinner", dice lo spagnolo. Il numero due al mondo invece precisa: "Per me è Carlos Alcaraz nuovo, un po' vecchio stile, perché ha cambiato numero da poco". In attesa di sapere prima o poi, o forse mai, con quanta frequenza si scrivano su Whatsapp, c'è una cosa, l'ennesima, che li accomuna. Sono stati immortalati mentre, tra un allenamento e l'altro, lavorano con un piccolo rullo sotto al piede. Anche prima delle partite. E subito le ricerche degli utenti su questo mini attrezzo sono schizzate alle stelle. A cosa serve?

Sinner e il rullo sotto al piede: il parere dell'esperta

Lo abbiamo chiesto a un'esperta: "Si chiama Foam Roller, è fatto di una schiuma resistente, morbida e leggera che viene utilizzata principalmente in fisioterapia, riabilitazioni e negli ambienti sportivi - dice Francesca Pace, maestra di pilates ed educatrice del movimento -. Tutti gli atleti lo utilizzano, soprattutto per riabilitazione miofasciale e muscolare. Nel caso di tennisti come Sinner è utilizzato per una riabilitazione plantare sia a livello posturale che di tensioni che possono portare fatiche e stress a polpacci o alle catene superiori delle gambe. Durante uno sforzo prolungato il sistema può variare e non sempre si può effettuare una buona performance, per cui strumenti come questo sono molto utili".

Cosa è e a cosa fa bene il "foam roller", il rullo per i piedi

Anche se sembrano molto piccoli rispetto ai "rulli" tradizionali e questo ha scatenato la curiosità degli utenti: "Il Foam roller può essere piccolo, medio o grande. Nel caso del video di Sinner diventato virale è quello mini che viene utilizzato dagli atleti per educare un sistema funzionale e migliorare la postura. Può essere utilizzato prima della partita, e quindi nel riscaldamento, per affrontare meglio l'evento e avere un migliore appoggio del piede, anche nelle spinte che si possono avere. Questo può prevenire strappi muscolari, tensioni miofasciali e problematiche di varia natura. Tutti possono beneficiarne, anche ad esempio gli attori che stanno molte ore in piedi su un set. Oppure - continua Francesca Pace - i nuotatori, ma nel caso del tennis è fondamentale pre e post gara".

Sinner e Alcaraz, le differenze in allenamento

Detto che, ovviamente, Jannik e Carlos hanno allenamenti personalizzati in base al fisico, agli impegni e ogni cellula del loro corpo, il "mini rullo" può essere un punto in comune: "Certo, tutti possono utilizzarlo e ne beneficiano entrambi. Questo attrezzo ci consente di non entrare in problematiche come contratture, crampi o problemi di natura varia nei piedi. Nei tennisti spesso - sottolinea Pace - si guardano le braccia, ma i piedi rappresentano la base più importante e vanno trattati in maniera adeguata per aiutare la parte muscolare ad essere più leggera e flessibile e pronta a scatti prolungati nel tempo. Tra l'altro, io lo consiglio a tutti quotidianamente perché aiuta anche la schiena e ha davvero tanti benefici. Poi per gli atleti, ripeto, anche un dettaglio all'apparenza piccolo è fondamentale per vincere la partita e il video in cui Sinner guarda la tv ma si allena con questo piccolo attrezzo lo dimostra". Chissà, allora, se Jannik e Carlos, tra una chat e l'altra, ne parleranno. In ogni caso, uno con il morale a mille e l'altro meno euforico, sono già pronti alla prossima sfida.