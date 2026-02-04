Sinner e Alcaraz dal numero di telefono a una cosa in comune sotto ai piedi: i retroscena dopo l'Australian Open
Da una parte il silenzio di Jannik Sinner che, dopo la sconfitta con Djokovic in Australia, ha fatto perdere le sue tracce. Italia dai genitori? Danimarca dalla fidanzata? Montecarlo? Da qualche giorno del campione azzurro non ci sono notizie. Pare che lunedì volerà a Doha e venerdì non sarà coinvolto nella cerimonia inaugurale di Milano-Cortina. Carlos Alcaraz, invece, è più presente che mai dopo aver vinto l'unico Slam che ancora mancava alla sua collezione. Rilascia interviste, pubblica foto inedite, sorride ed è - giustamente - felice. Nel frattempo, è diventato virale un video in cui i due campioni in Corea svelano come sono salvati sui rispettivi telefoni. "Per me è Jannik Sinner", dice lo spagnolo. Il numero due al mondo invece precisa: "Per me è Carlos Alcaraz nuovo, un po' vecchio stile, perché ha cambiato numero da poco". In attesa di sapere prima o poi, o forse mai, con quanta frequenza si scrivano su Whatsapp, c'è una cosa, l'ennesima, che li accomuna. Sono stati immortalati mentre, tra un allenamento e l'altro, lavorano con un piccolo rullo sotto al piede. Anche prima delle partite. E subito le ricerche degli utenti su questo mini attrezzo sono schizzate alle stelle. A cosa serve?
Sinner e il rullo sotto al piede: il parere dell'esperta
Lo abbiamo chiesto a un'esperta: "Si chiama Foam Roller, è fatto di una schiuma resistente, morbida e leggera che viene utilizzata principalmente in fisioterapia, riabilitazioni e negli ambienti sportivi - dice Francesca Pace, maestra di pilates ed educatrice del movimento -. Tutti gli atleti lo utilizzano, soprattutto per riabilitazione miofasciale e muscolare. Nel caso di tennisti come Sinner è utilizzato per una riabilitazione plantare sia a livello posturale che di tensioni che possono portare fatiche e stress a polpacci o alle catene superiori delle gambe. Durante uno sforzo prolungato il sistema può variare e non sempre si può effettuare una buona performance, per cui strumenti come questo sono molto utili".
Cosa è e a cosa fa bene il "foam roller", il rullo per i piedi
Anche se sembrano molto piccoli rispetto ai "rulli" tradizionali e questo ha scatenato la curiosità degli utenti: "Il Foam roller può essere piccolo, medio o grande. Nel caso del video di Sinner diventato virale è quello mini che viene utilizzato dagli atleti per educare un sistema funzionale e migliorare la postura. Può essere utilizzato prima della partita, e quindi nel riscaldamento, per affrontare meglio l'evento e avere un migliore appoggio del piede, anche nelle spinte che si possono avere. Questo può prevenire strappi muscolari, tensioni miofasciali e problematiche di varia natura. Tutti possono beneficiarne, anche ad esempio gli attori che stanno molte ore in piedi su un set. Oppure - continua Francesca Pace - i nuotatori, ma nel caso del tennis è fondamentale pre e post gara".
Sinner e Alcaraz, le differenze in allenamento
Detto che, ovviamente, Jannik e Carlos hanno allenamenti personalizzati in base al fisico, agli impegni e ogni cellula del loro corpo, il "mini rullo" può essere un punto in comune: "Certo, tutti possono utilizzarlo e ne beneficiano entrambi. Questo attrezzo ci consente di non entrare in problematiche come contratture, crampi o problemi di natura varia nei piedi. Nei tennisti spesso - sottolinea Pace - si guardano le braccia, ma i piedi rappresentano la base più importante e vanno trattati in maniera adeguata per aiutare la parte muscolare ad essere più leggera e flessibile e pronta a scatti prolungati nel tempo. Tra l'altro, io lo consiglio a tutti quotidianamente perché aiuta anche la schiena e ha davvero tanti benefici. Poi per gli atleti, ripeto, anche un dettaglio all'apparenza piccolo è fondamentale per vincere la partita e il video in cui Sinner guarda la tv ma si allena con questo piccolo attrezzo lo dimostra". Chissà, allora, se Jannik e Carlos, tra una chat e l'altra, ne parleranno. In ogni caso, uno con il morale a mille e l'altro meno euforico, sono già pronti alla prossima sfida.