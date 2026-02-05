Ferrero, la rottura con Alcaraz è definitiva e pesante: il gesto sui social spiazza tutti

Nuova polemica tra Alcaraz e Ferrero

"È difficile guardare Carlos competere mentre tutta la squadra è in panchina. Non è facile quello che provi. Sono molto contento del suo gioco perché sta vincendo e non ha ancora perso un set. Sta giocando a un livello molto alto. Congratulazioni a lui e spero che continui così" - aveva dichiarato Ferrero durante lo Slam di Melbourne confessando quanto fosse per lui faticoso guardare le partite del suo ex allievo. Nelle ultime ore è arrivato però un indizio social che segnerebbe la rottura totale tra i due: il coach spagnolo ha infatti smesso di seguire Alcaraz su Instagram. Una mossa che ovviamente è stata notata da migliaia di fan e che ha già scatenato un acceso dibattito.