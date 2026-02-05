Ferrero, la rottura con Alcaraz è definitiva e pesante: il gesto sui social spiazza tutti
Ha sorpreso tutti ad inizio anno la rottura della collaborazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero dopo sette stagioni ricche di successi l'uno al fianco dell'altro. Per alcuni la rivoluzione in panchina avrebbe potuto nuocere al rendimento del numero uno al mondo, che ha però iniziato il suo 2026 vincendo per la prima volta in carriera gli Australian Open. A guidarlo alla conquista del suo settimo titolo Major nel box c'era Samuel Lopez, che ha anche ricevuto un riconoscimento durante la cerimonia di premiazione come miglior coach del torneo.
Nuova polemica tra Alcaraz e Ferrero
"È difficile guardare Carlos competere mentre tutta la squadra è in panchina. Non è facile quello che provi. Sono molto contento del suo gioco perché sta vincendo e non ha ancora perso un set. Sta giocando a un livello molto alto. Congratulazioni a lui e spero che continui così" - aveva dichiarato Ferrero durante lo Slam di Melbourne confessando quanto fosse per lui faticoso guardare le partite del suo ex allievo. Nelle ultime ore è arrivato però un indizio social che segnerebbe la rottura totale tra i due: il coach spagnolo ha infatti smesso di seguire Alcaraz su Instagram. Una mossa che ovviamente è stata notata da migliaia di fan e che ha già scatenato un acceso dibattito.