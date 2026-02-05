La rivelazione di Paolo Bertolucci: "Quando commento Sinner..."

"Quando commento le partite di Jannik Sinner, lo faccio con le farfalle nello stomaco". Paolo Bertolucci, ex campione azzurro e attuale cronista, non nasconde l'emozione nel raccontare le gesta del tennista altoatesino, vincitore di quattro titoli dello Slam negli ultimi due anni. Bertolucci, che ha vinto la Coppa Davis nel 1976 e che ha guidato da capitano la Nazionale dal 1997 al 2000, esalta i tennisti italiani: "Abbiamo sicuramente davanti otto o dieci anni in cui saremo ai vertici mondiali. Sinner e Musetti non hanno neanche 25 anni, poi dietro ci sono Cobolli, Darderi ed altri. Nel frattempo verrà fuori qualcuno: non dobbiamo viziarci più di tanto, non è che ogni volta che c’è uno Slam allora un italiano sarà in finale o vincerà. La concorrenza è spietata, ma noi ci siamo, come hanno dimostrato la Davis e la Billie Jean King Cup".