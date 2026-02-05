Ljubicic sminuisce Alcaraz, la frase sui sette slam: “Oggi è più facile…”

Con la vittoria in finale su Novak Djokovic , Carlos Alcaraz ha conquistato il primo Australian Open della sua carriera. Il numero uno al mondo è così diventato anche il più giovane giocatore nella storia a completare il Career Grand Slam, ovvero il giocatore più giovane di sempre a vincere almeno una volta ogni prova Major. Una vittoria che ha portato allo spagnolo anche il settimo titolo Slam a soli 22 anni, tanti quanti in carriera ne hanno vinti giocatori del calibro di John McEnroe e Mats Wilander . Per Ivan Ljubicic però, ex numero 3 del mondo e oggi opinionista, al giorno d'oggi sarebbe più facile raggiungere certe cifre.

Ljubicic: "Oggi è più facile vincere sette Slam"

"Ciò che hanno realizzato Federer, Djokovic e Nadal, vincendo 20 o più Slam - le parole di Ljubicic -, potrebbe rendere più facile oggi vincerne sette a 22 anni. In quel periodo, il punto di riferimento era Pete Sampras, quindi quando ha raggiunto quota 14 ci siamo detti: 'Devo farlo anch'io'. Oggi l'obiettivo è diverso, ora è raggiungere 25, quindi è ancora lontano. Da un punto di vista mentale, ti dici: ‘Va bene, 7 non è un numero incredibile perché devo arrivare a 25’. Sarebbe molto diverso vincere 7 avendo l'obiettivo di arrivare a 10. Secondo me, mentalmente è più facile vincere sette Slam ora, rispetto a un Borg che ne ha vinti sette da giovane".