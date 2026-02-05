Atp, Gaudenzi rieletto presidente per la terza volta: in carica fino al 2028

Andrea Gaudenzi è stato rieletto presidente dell'ATP. Già capo dal 2020, ricoprirà la carica per un terzo mandato fino al 2028. "È un onore continuare a servire l'ATP - le prime parole di Gaudenzi -, un'organizzazione che ha plasmato la mia carriera fin dai tempi in cui giocavo nel Tour. Quando rifletto su ciò che abbiamo realizzato, vedo uno sport con fondamenta più solide che mai, sostenuto da una crescita record che testimonia il potenziale del tennis. Ora è il momento di continuare a impegnarci. La seconda fase di OneVision riguarda l'unificazione della nostra governance, l'adattamento e la maggiore agilità: il nostro sport è più forte quando andiamo avanti insieme. Grazie al Consiglio Direttivo dell'ATP e ai nostri membri per la loro continua fiducia e il loro supporto".