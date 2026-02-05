Atp, Gaudenzi rieletto presidente per la terza volta: in carica fino al 2028
Andrea Gaudenzi è stato rieletto presidente dell'ATP. Già capo dal 2020, ricoprirà la carica per un terzo mandato fino al 2028. "È un onore continuare a servire l'ATP - le prime parole di Gaudenzi -, un'organizzazione che ha plasmato la mia carriera fin dai tempi in cui giocavo nel Tour. Quando rifletto su ciò che abbiamo realizzato, vedo uno sport con fondamenta più solide che mai, sostenuto da una crescita record che testimonia il potenziale del tennis. Ora è il momento di continuare a impegnarci. La seconda fase di OneVision riguarda l'unificazione della nostra governance, l'adattamento e la maggiore agilità: il nostro sport è più forte quando andiamo avanti insieme. Grazie al Consiglio Direttivo dell'ATP e ai nostri membri per la loro continua fiducia e il loro supporto".
Gaudenzi rieletto: gli obiettivi del nuovo mandato
"Sotto la sua guida - si legge sul sito ATP - il tennis professionistico maschile ha vissuto un periodo di crescita senza precedenti. Dall'inizio del suo mandato, il compenso annuo totale dei giocatori di livello ATP è aumentato di 100 milioni di dollari, raggiungendo il massimo storico di 269,6 milioni di dollari nel 2025 e 400 milioni di dollari se si considerano anche i tornei del Grande Slam. Una serie di riforme epocali introdotte nell'ambito di OneVision, il piano strategico a lungo termine dell'ATP, hanno migliorato l'esperienza dei tifosi, elevato gli eventi di alto livello del Tour e allineato gli interessi dei giocatori e dei tornei sotto l'egida dell'ATP. Nel suo terzo mandato alla guida dell'organizzazione, Gaudenzi guiderà il Tour nell'ambito di una revisione completa del prodotto, la cui implementazione è prevista per il 2028, in concomitanza con l'introduzione del decimo ATP Masters 1000 in Arabia Saudita. La revisione si concentrerà su quattro aree chiave: classifiche, struttura retributiva, ottimizzazione del calendario e format degli eventi".