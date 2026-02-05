Cobolli, che succede? Perde la seconda partita di fila e...

Un'altra delusione per Flavio Cobolli. Dopo aver iniziato la sua stagione con la sconfitta rimediata al primo turno degli Australian Open per mano di Arthur Fery anche a causa di qualche guaio fisico, per il tennista romano è arrivata una nuova sconfitta. Nella sfida di secondo turno dell'Atp 250 di Montpellier, la seconda testa di serie del tabellone si è arreso nel derby con Luca Nardi con il punteggio di 6-2 6-3. Una prova decisamente negativa per il numero 20 del ranking Atp che ha ceduto piuttosto nettamente al pesarese, bravo a sfruttare l'occasione e a guadagnare l'accesso al terzo turno dove affronterà lo statunitense Martin Damm.