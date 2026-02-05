Cobolli, che succede? Perde la seconda partita di fila e...
Un'altra delusione per Flavio Cobolli. Dopo aver iniziato la sua stagione con la sconfitta rimediata al primo turno degli Australian Open per mano di Arthur Fery anche a causa di qualche guaio fisico, per il tennista romano è arrivata una nuova sconfitta. Nella sfida di secondo turno dell'Atp 250 di Montpellier, la seconda testa di serie del tabellone si è arreso nel derby con Luca Nardi con il punteggio di 6-2 6-3. Una prova decisamente negativa per il numero 20 del ranking Atp che ha ceduto piuttosto nettamente al pesarese, bravo a sfruttare l'occasione e a guadagnare l'accesso al terzo turno dove affronterà lo statunitense Martin Damm.
Cobolli, che succede?
Dopo aver chiuso da assoluto protagonista il 2025 con il trionfo in Coppa Davis, Cobolli sperava in un inizio di stagione decisamente diverso. Per il momento il tennista romano sembra però non aver ancora ritrovato le buone sensazioni che lo avevano accompagnato al termine dell'anno passato. Va comunque ricordato che anche nel 2025 Cobolli partì a rilento con l'eliminazione al primo turno degli Australian Open e con sei sconfitte di fila prima della svolta che arrivò all'Atp 250 di Bucarest dove vinse il titolo per dare inizio a quella che è stata finora la miglior stagione della sua carriera.