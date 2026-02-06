Shock in Argentina: tennista minacciato e scortato in campo. Il match si gioca a porte chiuse

Una brutta pagina di tennis è stata scritta in occasione del Challenger di Rosario , in programma sulla terra rossa in Argentina. Lo sfortunato protagonista è stato lo spagnolo Nicolás Sánchez-Izquierdo , numero 279 ATP, che avrebbe dovuto sfidare al secondo turno il beniamino di casa Valerio Aboian, n. 526 ATP. Il match, in programma alle 17.00, è stato posticipato di un'ora e 40 minuti senza che venisse fornita alcuna spiegazione . Quando finalmente i giocatori sono entrati in campo, a scortarli c'era la sicurezza. Inoltre è stato impedito agli spettatori di sedersi in tribuna. Una situazione decisamente inusuale, specialmente perché sugli altri campi le partite si disputavano regolarmente con il pubblico. A fare chiarezza sulla vicenda è stato il quotidiano La Naciòn, che ha rivelato come Sánchez-Izquierdo fosse stato minacciato da una serie di scommettitori prima del match e, come previsto dalle linee guida del Programma Anticorruzione dell'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis, ha sporto denuncia.

Gioca in lacrime e perde

Secondo quanto raccolto dal quotidiano La Capital, invece, Sánchez-Izquierdo avrebbe ricevuto una telefonata in cui gli veniva intimato di perdere altrimenti un suo familiare sarebbe stato sequestrato. Lo spagnolo è sceso comunque in campo e ha battagliato per un'ora e tre quarti, ma alla fine è stato sconfitto per 7-5 6-4. Ovviamente non ha perso volontariamente, ma è inevitabile che l'intera vicenda lo abbia scosso dato che mentre giocava aveva le lacrime agli occhi ed era visibilmente agitato. Inoltre, poche ore dopo era nuovamente atteso in campo per il match di doppio ma si è ritirato. Gli organizzatori del Challenger di Rosario non hanno commentato quanto accaduto.

Le parole di Sánchez-Izquierdo

"Apprezzerei se non mi scriveste più. Vado a casa e ho bisogno di riposare. Per anni ho sopportato abusi verbali sui social media, proprio come molti tennisti. Data la gravità delle recenti minacce che ho ricevuto, da oggi in poi avrò tolleranza zero e segnalerò qualsiasi messaggio che rappresenti una mancanza di rispetto o una minaccia per me o la mia famiglia. Ringrazio il mio allenatore e gli organizzatori del torneo per aver adottato le opportune misure di sicurezza". Queste le parole del tennista spagnolo in un post su Instagram.