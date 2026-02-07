Raducanu, l'attesissimo ritorno dagli US Open 2021: "È qualcosa che non succede spesso"

Emma Raducanu ha finalmente ritrovato il sorriso nel WTA 250 di Cluj-Napoca, in Romania. Quattro anni e mezzo dopo la sua ultima - e unica - finale nel circuito maggiore, quella vinta allo US Open 2021, è infatti tornata a qualificarsi per l'atto conclusivo di un evento. Grazie al successo in tre set ai danni dell'ucraina Olynikova, la tennista britannica avrà l'opportunità di giocare il match per il titolo: se la vedrà contro la beniamina di casa Sorana Cirstea. Intervenuta ai microfoni di Tennis Channel, ha commentato questo exploit: "Sono davvero felice di giocare questo torneo, anche se per me le condizioni indoor sono sempre impegnative. È strano alzare gli occhi e non vedere il sole, ma questo posto è speciale per me e sto giocando un tennis di alto livello. Inoltre i tifosi mi hanno fatto sentire a casa sin dal primo giorno".