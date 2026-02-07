Raducanu, l'attesissimo ritorno dagli US Open 2021: "È qualcosa che non succede spesso"
Emma Raducanu ha finalmente ritrovato il sorriso nel WTA 250 di Cluj-Napoca, in Romania. Quattro anni e mezzo dopo la sua ultima - e unica - finale nel circuito maggiore, quella vinta allo US Open 2021, è infatti tornata a qualificarsi per l'atto conclusivo di un evento. Grazie al successo in tre set ai danni dell'ucraina Olynikova, la tennista britannica avrà l'opportunità di giocare il match per il titolo: se la vedrà contro la beniamina di casa Sorana Cirstea. Intervenuta ai microfoni di Tennis Channel, ha commentato questo exploit: "Sono davvero felice di giocare questo torneo, anche se per me le condizioni indoor sono sempre impegnative. È strano alzare gli occhi e non vedere il sole, ma questo posto è speciale per me e sto giocando un tennis di alto livello. Inoltre i tifosi mi hanno fatto sentire a casa sin dal primo giorno".
Raducanu: "Ecco come sono arrivata in finale"
"Non capita spesso raggiungere la finale di un torneo, perciò sono contenta di esserci riuscita: significa molto per me" ha proseguito Raducanu, che a partire da lunedì salirà al numero 25 del ranking WTA. "Giocare quattro partite nello stesso torneo è molto positivo. Non mi capitava dal torneo di Washington la scorsa estate. Sin dall'inizio della settimana ho provato a essere aggressiva, ma è impossibile farlo senza commettere errori, perciò mi sto focalizzando su questo". Infine, l'ex top 10 ha fatto un bilancio del suo Australian Open, conclusosi già al secondo turno: "Trarre conclusioni non è mai facile per via dell'enorme differenza tra i match giocati di sera e di giorno". Diverso il discorso a Cluj: "Qui si decide tutto nei primi 2-3 punti dello scambio ed è quasi obbligatorio essere aggressivi. Io l'ho fatto e sono arrivata in finale".