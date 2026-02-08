Corriere dello Sport.it
domenica 8 febbraio 2026
L’ex tennista la spara grossa: “Sinner e Alcaraz? Il miglior Wawrinka li batterebbe. Le vostre opinioni…”

Le parole dell'ex numero 80 al mondo Mark Petchey sulla rivalità tra l'azzurro e lo spagnolo e il paragone al periodo dei Big Three
2 min
Tagsjannik sinnerCarlos Alcarazstan wawrinka

Dopo la sconfitta rimediata da Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open si sono rincorse le opinioni sulla longevità di un campione senza tempo come Novak Djokovic, poi battuto in finale da Carlos Alcaraz, capace ancora di dire la sua contro i due più forti giocatori del momento. "La vittoria di Djokovic - si è chiesto il coach Patrick Mouratoglou - sul tennista italiano nella semifinale dell'Australian Open significa che i Big 3 giocano a tennis meglio di Alcaraz e Sinner? Pensare che Jannik e Carlos non siano migliori dei tre grandi solo perché Novak ha battuto l'azzurro agli Australian Open è una visione riduttiva. Una sola partita non basta per trarre conclusioni".

Petchey: "Wawrinka al suo apice batterebbe Sinner e Alcaraz"

Della stessa opinione non è l'ex numero 80 al mondo Mark Petchey secondo cui Sinner e Alcaraz non reggebbero il confronto non solo con i Big Three, ma neanche con il tre volte campione Slam Stan Wawrinka: "Dire che i Big Four al loro apice non erano all'altezza di Alcaraz/Sinner è come dire che Mike Tyson al suo apice avrebbe perso contro Anthony Joshua. È solo una pura congettura, ma è essenzialmente una trappola per clic, perché, credetemi, Stan al suo apice avrebbe battuto Alcaraz/Sinner. Nessuno ha mai raggiunto vette così alte come Stan. Ognuno ha diritto alla propria opinione, ma questo non significa che quell'opinione sia corretta".

