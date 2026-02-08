Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 8 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Bublik e la dura provocazione a Sinner: "Se lui e Alcaraz uscissero da uno Slam sarebbe..."

Il kazako prova ad immaginare cosa accadrebbe tra gli altri tennisti se il numero 1 ed il numero 2 del mondo dovessero essere eliminati prematuramente
Bublik sinner Alcaraz

Intervenuto nel noto podcast Nothing Major, il kazako Alexander Bublik scherza con Sam Querrey, uno dei conduttori dello show, ipotizzando che in un torneo del Grande Slam venissero eliminati sia Sinner che Alcaraz. La sua teoria è incredibile.

 

 

"Immaginate a Wimbledon... sarebbe il caos"

"Non ho mai sentito nessuno di noi 'altri' giocatori dire di voler provare a vincere uno Slam, neanche "posso farlo" o qualcosa del genere", ammette Bublik. "L'atmosfera negli spogliatoi solitamente è questa: cerchiamo di avvicinarci al titolo, ma quasi convinti che alla fine perderemo contro uno di questi due giocatori. Penso che questo sia il lato peggiore ed il più difficile da accettare".

Poi, l'immaginazione si fa strada: "Pensate se Alcaraz e Sinner venissero eliminati per un colpo di fortuna e tutti gli altri della top 10 si ritrovassero ai quarti di finale... sarebbe il caos! Immaginate Wimbledon, fuori Djokovic, fuori Alcaraz, fuori Sinner, sarebbe folle e tutti sentirebbero una pressione enorme".

 

