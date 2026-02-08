Scandalo in Coppa Davis, il finale di Marocco-Colombia si trasforma in una corrida: il pubblico reagisce in modo vergognoso

Episodio inquietante durante la sfida del Gruppo I di Coppa Davis tra Marocco e Colombia, terminata con la vittoria dei sudamericani, che a Casablanca hanno superato per 3-1 i padroni di casa. Dopo il punto decisivo ottenuto da Nicolàs Mejìa contro Reda Bennani, superato per 6-1, 4-6, 6-2, si è scatenato l'inferno, con scene che eravamo abituati a vedere sui campi di calcio, ma non su quelli di tennis.