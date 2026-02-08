Scandalo in Coppa Davis, il finale di Marocco-Colombia si trasforma in una corrida: il pubblico reagisce in modo vergognoso
Episodio inquietante durante la sfida del Gruppo I di Coppa Davis tra Marocco e Colombia, terminata con la vittoria dei sudamericani, che a Casablanca hanno superato per 3-1 i padroni di casa. Dopo il punto decisivo ottenuto da Nicolàs Mejìa contro Reda Bennani, superato per 6-1, 4-6, 6-2, si è scatenato l'inferno, con scene che eravamo abituati a vedere sui campi di calcio, ma non su quelli di tennis.
Mejìa provoca, il pubblico marocchino non la prende bene
Dopo aver sopportato insulti e provocazioni per tutta la partita, Mejìa si sfoga al punto decisivo, prima portando il dito al naso, come per zittire il pubblico marocchino, poi esultando in maniera sguaiata. Immediata la reazione della panchina africana, che scatena il parapiglia a bordo rete. Intanto dagli spalti piovono bottiglie, se ne conteranno almeno una trentina, e alcuni spettatori cercano addirittura di entrare in campo. La nazionale colombiana si rifugia negli spogliatoi, prima di essere scorta in hotel per motivi di sicurezza. Una vicenda che potrebbe lasciare strascichi e decisioni anche importanti da parte della federazione internazionale.