Sinner e il dolce pensiero all'amica Lindsey Vonn dopo il terribile infortunio alle Olimpiadi
Jannik Sinner ha espresso tutta la sua vicinanza alla sua grande amica Lindsey Vonn. Il numero due del mondo, che sta preparando il suo ritorno in campo in programma per l'Atp 500 di Doha, ha dedicato un messaggio social alla campionessa statunitense, che ha detto addio al sogno di medaglia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 dopo una brutta caduta che le è costata un grave infortunio. "Sto pensando a te" - ha scritto Jannik sui social con l'emoticon della lacrima e delle mani giunte in segno di preghiera.
Sinner: "Vonn ha una mentalità pazzesca"
Nei giorni scorsi in un'intervista rilasciata a Vogue, Sinner aveva espresso la sua opinione sulla volontà di Vonn di tornare in pista nonostante un infortunio al crociato che ne avrebbe compromesso la partecipazione alle Olimpiadi: "Ha voluto partecipare nonostante la rottura del legamento crociato anteriore, questa mentalità è pazzesca. Io e Lindsey siamo buoni amici e i più grandi atleti hanno molto, molto coraggio".