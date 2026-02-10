Sinner e il dolce pensiero all'amica Lindsey Vonn dopo il terribile infortunio alle Olimpiadi

Jannik Sinner ha espresso tutta la sua vicinanza alla sua grande amica Lindsey Vonn. Il numero due del mondo, che sta preparando il suo ritorno in campo in programma per l'Atp 500 di Doha, ha dedicato un messaggio social alla campionessa statunitense, che ha detto addio al sogno di medaglia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 dopo una brutta caduta che le è costata un grave infortunio. "Sto pensando a te" - ha scritto Jannik sui social con l'emoticon della lacrima e delle mani giunte in segno di preghiera.