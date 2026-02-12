Bertolucci polemico per la decisione di Berrettini: "Perché ha scelto le sabbie mobili..."

Si è interrotta al secondo turno la corsa di Matteo Berrettini nell' Atp 250 di Buenos Aires . Dopo aver rinunciato agli Australian Open per infortunio, il tennista romano ha deciso di iniziare la sua stagione dalla terra sudamericana ma i risultati sembrano non avergli dato ragione. Dopo il successo dell'esordio contro Federico Coria ottenuto con il punteggio di 7-5 7-5, l'azzurro testa di serie numero 8 del tabellone si è arreso al ceco Vit Kopriva con un netto 6-4 6-3 maturato in un'ora e 35 minuti di gioco.

Bertolucci sulla scelta di Berrettini

"Qualcuno é a conoscenza del motivo per il quale Berrettini ha scelto le sabbie mobili sudamericane al posto del confortevole indoor europeo?" - ha commentato l'ex campione, oggi opinionista e commentatore, Paolo Bertolucci attravero un post sul suo profilo X. Secondo Bertolucci, Berrettini avrebbe dovuto inserire nella sua programmazione i tornei che si stanno disputando sul veloce indoor come Rotterdam, decisamente più congeniale al suo gioco e anche alla sua condizione fisica.