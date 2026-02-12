Bertolucci polemico per la decisione di Berrettini: "Perché ha scelto le sabbie mobili..."
Si è interrotta al secondo turno la corsa di Matteo Berrettini nell'Atp 250 di Buenos Aires. Dopo aver rinunciato agli Australian Open per infortunio, il tennista romano ha deciso di iniziare la sua stagione dalla terra sudamericana ma i risultati sembrano non avergli dato ragione. Dopo il successo dell'esordio contro Federico Coria ottenuto con il punteggio di 7-5 7-5, l'azzurro testa di serie numero 8 del tabellone si è arreso al ceco Vit Kopriva con un netto 6-4 6-3 maturato in un'ora e 35 minuti di gioco.
Bertolucci sulla scelta di Berrettini
"Qualcuno é a conoscenza del motivo per il quale Berrettini ha scelto le sabbie mobili sudamericane al posto del confortevole indoor europeo?" - ha commentato l'ex campione, oggi opinionista e commentatore, Paolo Bertolucci attravero un post sul suo profilo X. Secondo Bertolucci, Berrettini avrebbe dovuto inserire nella sua programmazione i tornei che si stanno disputando sul veloce indoor come Rotterdam, decisamente più congeniale al suo gioco e anche alla sua condizione fisica.