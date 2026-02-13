Alcaraz show con la Formula 1, ma si parla ancora della sua "bevanda miracolosa" tra verità e fake news

Così come Jannik Sinner, anche Carlos Alcaraz , per citare un noto cronista spagnolo, è "una notizia che cammina". Succede questo: lo spagnolo, numero uno al mondo, mentre si prepara per Doha (torneo da oltre 500mila dollari di montepremi, ci sarà anche Sinner ) vola in Bahrain per una giornata nel mondo della Formula 1. Dopo aver incontrato anche la famiglia reale, Alcaraz si è divertito con i connazionali Alonso e Sainz e ha pure fatto una sosta nel box Ferrari. Fin qui, direbbe qualcuno, tutto bene. Poi succede che, come spesso accade, torna di moda una notizia che notizia non è: quella sulla "bevanda miracolosa" che Carlos berrebbe ogni qual volta sarebbe alle prese con crampi o dolori muscolari. Niente di vero, è il solito - perché se ne è già parlato - succo di sottaceti che lo spagnolo beve al bisogno.

Cosa è e come è fatto il succo di sottaceti di Alcaraz

Oltre alle solite bevande con integratori, Carlitos è solito bere un concentrato di succo di sottaceti sembra molto utile alla muscolatura. Non ha caffeina, glutine o zuccheri: è ricco di vitamine e sali minerali e fa passare i crampi in poco tempo. Non solo cetriolini: questa miscela salata e acida, con un tocco di sale e acqua derivata dalla salamoia dei sottaceti, è stata presentata come un'alternativa quasi mistica per reidratarsi e controllare i crampi muscolari: Alcaraz ne farebbe uso così come Tadej Pogačar. Non è una notizia - si sa da tempo - ma basta che qualcuno pensi di ritirarla fuori, magari in coincidenza di un evento media di un atleta, che subito torna d'attualità. In realtà non solo non c'è niente di nuovo, ma in questo momento sembra che Alcaraz, con il suo team guidato dal fratello e senza Ferrero, si stia concentrando su nuove soluzioni in campo e nuovi metodi di allenamento. Altro che "bevande miracolose..."