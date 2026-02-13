Griekspoor contro De Jong, volano stracci in coppa Davis: "Zitto e guardati allo specchio!". È bufera in Olanda

Dopo aver raggiunto la finale di Coppa Davis nel 2024 - culminata con la sconfitta contro l'Italia - per l' Olanda è cominciata una discesa verticale. Il punto più basso è stato toccato lo scorso weekend con la sconfitta per 3-2 sul campo dell'India , trascinata dal numero 459 del mondo Dakshineswar Suresh. Un ko condizionato sicuramente dalle assenze dei due giocatori olandesi col ranking più alto, Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp. E proprio la decisione di Griekspoor di rifiutare la convocazione ha fatto discutere, soprattutto per la motivazione. Alla vigilia del confronto aveva infatti criticato severamente la Federazione Tennistica Olandese (KNLTB), accusandola di dilettantismo e chiudendo la porta a un imminente ritorno in Nazionale. Chi non è rimasto a guardare è stato Jesper De Jong , volato in India per difendere i colori della sua nazione, che ha risposto a tono.

Botta e risposta tra De Jong e Griekspoor

"Tallon non c'era, ma era come se ci fosse" ha dichiarato De Jong, alludendo all'impatto delle sue dichiarazioni sulla performance della squadra. "Se è così che tratti i tuoi colleghi io non ho bisogno di abbracciarti - ha aggiunto Jesper - Non è stato carino leggere le sue parole alla vigilia della sfida contro l'India". De Jong ha poi scelto la via della diplomazia, dicendo di non voler litigare con il connazionale, ma allo stesso tempo di non avere intenzione di chiarire. Non si può dire lo stesso di Griekspoor, il quale senza mezzi termini ha sparato a zero sul collega, usando parole piuttosto forti: "Credo che sia un po' eccessivo sostenere che io stia distruggendo il Paese. Specialmente se a dirlo è uno che ha perso contro il numero 500 del mondo". Il riferimento è proprio alla sconfitta contro Suresh in India. Tallon ha poi aggiunto: "Forse farebbe bene a guardarsi prima allo specchio se osa parlare così tanto dopo la sua recente prestazione".