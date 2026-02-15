Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Darderi-Cerundolo, finale Atp 250 Buenos Aires: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Ad affrontarsi nell'ultimo atto del torneo argentino saranno la testa di serie numero uno e la testa di serie numero due del tabellone
2 min
TagsLuciano DarderiAtp Buenos Aires

Sarà la sfida tra Luciano Darderi e Francisco Cerundolo ad assegnare il titolo dell'Atp 250 di Buenos Aires. Percorso netto sino alla finale per il tennista azzurro, testa di serie numero due del tabellone, che dopo l'eliminazione rimediata agli ottavi di finale dell'Australian Open contro Jannik Sinner, ha inagurato la sua stagione sulla terra con tre vittorie in due set, l'ultima delle quali arrivata in semifinale contro Sebastian Baez. Dall'altra parte della rete nell'ultimo atto del torneo Darderi se la vedrà con Cerundolo, primo favorito del seeding, che ha invece avuto la meglio in semifinale su Tomas Martin Etcheverry

Darderi-Cerundolo, orario e quando si gioca

La sfida tra Darderi e Cerundolo, valida per la finale dell'Atp di Buenos Aires, è in programma domenica 15 febbraio non prima delle ore 20 italiane sulla Cancha Guillermo Vilas.

I precedenti tra Darderi e Cerundolo

In perfetta parità (2-2) i precedenti tra Darderi e Cerundolo, con l'azzurro che si è però imposto nell'ultima sfida andata in scena nella semifinale di Bastad dello scorso anno.

Darderi-Cerundolo, dove vederla in tv

L'incontro tra Darderi e Cerundolo a Buenos Aires sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Buenos Aires, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 7.245 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 11.850 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 20.410 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 35.230 (100 punti)

FINALE – $ 59.920 (165 punti)

VINCITORE – $ 102.715 (250 punti)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Fognini show: “A Ballando è stata dura". E su Sinner…Sinner, ecco il tabellone a Doha: i suoi avversari

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS