Darderi-Cerundolo, finale Atp 250 Buenos Aires: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Sarà la sfida tra Luciano Darderi e Francisco Cerundolo ad assegnare il titolo dell'Atp 250 di Buenos Aires. Percorso netto sino alla finale per il tennista azzurro, testa di serie numero due del tabellone, che dopo l'eliminazione rimediata agli ottavi di finale dell'Australian Open contro Jannik Sinner, ha inagurato la sua stagione sulla terra con tre vittorie in due set, l'ultima delle quali arrivata in semifinale contro Sebastian Baez. Dall'altra parte della rete nell'ultimo atto del torneo Darderi se la vedrà con Cerundolo, primo favorito del seeding, che ha invece avuto la meglio in semifinale su Tomas Martin Etcheverry.
Darderi-Cerundolo, orario e quando si gioca
La sfida tra Darderi e Cerundolo, valida per la finale dell'Atp di Buenos Aires, è in programma domenica 15 febbraio non prima delle ore 20 italiane sulla Cancha Guillermo Vilas.
I precedenti tra Darderi e Cerundolo
In perfetta parità (2-2) i precedenti tra Darderi e Cerundolo, con l'azzurro che si è però imposto nell'ultima sfida andata in scena nella semifinale di Bastad dello scorso anno.
Darderi-Cerundolo, dove vederla in tv
L'incontro tra Darderi e Cerundolo a Buenos Aires sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Atp Buenos Aires, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 7.245 (0 punti)
SECONDO TURNO – $ 11.850 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 20.410 (50 punti)
SEMIFINALE – $ 35.230 (100 punti)
FINALE – $ 59.920 (165 punti)
VINCITORE – $ 102.715 (250 punti)