Darderi-Cerundolo, finale Atp 250 Buenos Aires: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sarà la sfida tra Luciano Darderi e Francisco Cerundolo ad assegnare il titolo dell' Atp 250 di Buenos Aires . Percorso netto sino alla finale per il tennista azzurro, testa di serie numero due del tabellone, che dopo l'eliminazione rimediata agli ottavi di finale dell' Australian Open contro Jannik Sinner , ha inagurato la sua stagione sulla terra con tre vittorie in due set, l'ultima delle quali arrivata in semifinale contro Sebastian Baez . Dall'altra parte della rete nell'ultimo atto del torneo Darderi se la vedrà con Cerundolo, primo favorito del seeding, che ha invece avuto la meglio in semifinale su Tomas Martin Etcheverry .

Darderi-Cerundolo, orario e quando si gioca

La sfida tra Darderi e Cerundolo, valida per la finale dell'Atp di Buenos Aires, è in programma domenica 15 febbraio non prima delle ore 20 italiane sulla Cancha Guillermo Vilas.

I precedenti tra Darderi e Cerundolo

In perfetta parità (2-2) i precedenti tra Darderi e Cerundolo, con l'azzurro che si è però imposto nell'ultima sfida andata in scena nella semifinale di Bastad dello scorso anno.

Darderi-Cerundolo, dove vederla in tv

L'incontro tra Darderi e Cerundolo a Buenos Aires sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Buenos Aires, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 7.245 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 11.850 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 20.410 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 35.230 (100 punti)

FINALE – $ 59.920 (165 punti)

VINCITORE – $ 102.715 (250 punti)