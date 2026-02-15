Atp 250 Buenos Aires, Darderi ko in finale: trionfa Cerundolo

Si interrompe sul più bello il sogno di Luciano Darderi all'Atp 250 di Buenos Aires. Il tennista azzurro, testa di serie numero due di tabellone, si è arreso in finale al numero uno del seeding Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 38 minuti di gioco. Darderi, che non aveva perso un set fino all'ultimo atto del torneo, ha perso così la prima finale della sua carriera dopo aver conquistato quattro titoli su altrettante finali giocate a livello di circuito maggiore mentre per Cerundolo è arrivato il quarto sigillo Atp, il primo nel torneo di casa.