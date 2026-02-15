Atp 250 Buenos Aires, Darderi ko in finale: trionfa Cerundolo
Si interrompe sul più bello il sogno di Luciano Darderi all'Atp 250 di Buenos Aires. Il tennista azzurro, testa di serie numero due di tabellone, si è arreso in finale al numero uno del seeding Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 38 minuti di gioco. Darderi, che non aveva perso un set fino all'ultimo atto del torneo, ha perso così la prima finale della sua carriera dopo aver conquistato quattro titoli su altrettante finali giocate a livello di circuito maggiore mentre per Cerundolo è arrivato il quarto sigillo Atp, il primo nel torneo di casa.
Il riassunto del match
Inizia subito in salita la partita di Darderi che perde la battuta nel terzo gioco e deve subito rincorrere. Cerundolo vince un game lunghissimo e riesce a confermare il break annullando tre palle break per salire sul 3-1. Nel settimo gioco Darderi annulla due palle del doppio break e poi si procura altre due occasioni per rientrare, ma l'argentino si salva e poi manda in archivio il parziale d'apertura. L'azzurro apre in salita anche il secondo set cedendo il servizio ma stavolta riesce ad operare l'immediato controbreak. Cerundolo torna comunque subito avanti e poi allunga sul 5-2 prima di chiudere la partita al secondo match point.