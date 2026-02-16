Berrettini a Rio, l'incontro speciale con Ancelotti: la foto è virale sui social
Matteo Berrettini incontra Carlo Ancelotti. Il tennista azzurro, protagonista dell'ultimo successo in Coppa Davis, parteciperà al torneo Atp di Rio de Janeiro (domani l'esordio, nel derby azzurro con Sonego). In attesa di scendere in campo, il tennista romano si è intrattenuto con il tecnico della nazionale brasiliana.
Berrettini e Ancelotti, la foto diventa virale
La foto che ritrae Matteo Berrettini e Carlo Ancelotti è diventata immediatamente virale sul web, scatenando i commenti dei tifosi. IIl tennista azzurro ha saltato gli Australian Open e sta cercando di tornare in campo dopo l'ultimo infortunio.