lunedì 16 febbraio 2026
Berrettini a Rio, l'incontro speciale con Ancelotti: la foto è virale sui social

Il tennista azzurro incontra in Brasile il ct dei verdeoro: l'immagine impazza sul web
Matteo Berrettini incontra Carlo Ancelotti. Il tennista azzurro, protagonista dell'ultimo successo in Coppa Davis, parteciperà al torneo Atp di Rio de Janeiro (domani l'esordio, nel derby azzurro con Sonego). In attesa di scendere in campo, il tennista romano si è intrattenuto con il tecnico della nazionale brasiliana.

Berrettini e Ancelotti, la foto diventa virale

La foto che ritrae Matteo Berrettini e Carlo Ancelotti è diventata immediatamente virale sul web, scatenando i commenti dei tifosi. IIl tennista azzurro ha saltato gli Australian Open e sta cercando di tornare in campo dopo l'ultimo infortunio. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

