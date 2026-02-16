Corriere dello Sport.it
Sinner giocherà anche il doppio ad Indian Wells: il suo compagno è una vecchia conoscenza

Il numero due del mondo prenderà parte anche al tabellone di doppio nel primo Masters 1000 della stagione in programma dall'1 al 15 marzo
1 min
Tagsjannik sinnermasters 1000 indian wells

È tutto pronto per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero due del mondo, reduce dalla sconfitta rimediata in semifinale agli Australian Open per mano di Novak Djokovic, sarà tra i protagonisti dell'Atp 500 di Doha, torneo in programma dal 16 al 22 febbraio che vedrà Carlos Alcaraz come leader del tabellone. L'azzurro farà il suo esordio nella giornata di oggi non prima delle 17:30 contro il ceco Tomas Machac.

Sinner anche in doppio a Indian Wells

Quello di Doha sarà per Sinner un appuntamento importante in vista dell'avvicinamento ai Masters 1000 americani. In particolare, a Indian Wells Sinner avrebbe confermato anche la sua partecipazione nel torneo di doppio dopo essersi accordato con lo statunitense Reilly Opelka con cui vinse il titolo ad Atlanta nel 2021. Jannik tornerà dunque a giocare un tabellone di doppio dopo otto mesi, quando a giugno disputò il torneo di Halle insieme a Lorenzo Sonego.

