Sinner giocherà anche il doppio ad Indian Wells: il suo compagno è una vecchia conoscenza

È tutto pronto per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero due del mondo, reduce dalla sconfitta rimediata in semifinale agli Australian Open per mano di Novak Djokovic, sarà tra i protagonisti dell'Atp 500 di Doha, torneo in programma dal 16 al 22 febbraio che vedrà Carlos Alcaraz come leader del tabellone. L'azzurro farà il suo esordio nella giornata di oggi non prima delle 17:30 contro il ceco Tomas Machac.