Billie Jean King Cup, dove giocherà l'Italia di Paolini e Garbin: la sede a sorpresa per le qualificazioni
La sfida di qualificazione delle Billie Jean King Cup Finals 2026 tra Italia e Giappone si disputerà a Velletri. La Federazione Italiana Tennis e Padel ha annunciato che il tie che dovrà permettere alle azzurre capitanate da Tathiana Garbin di approdare alle fasi finali della competizione si giocherà infatti al circolo del Colle degli Dei. La sfida, in programma venerdì 10 e sabato 11 aprile, sarà il primo appuntamento della stagione internazionale a squadre per la nazionale azzurra campionessa in carica.
La Billie Jean King Cup a Velletri
"La scelta di Velletri e del Colle degli Dei - si legge nel comunicato della Federazione - si inserisce in una strategia di valorizzazione territoriale e di diffusione del grande tennis internazionale sul territorio nazionale, con l’obiettivo di coniugare alto livello sportivo, partecipazione del pubblico e promozione del movimento tennistico italiano. Il tie rappresenterà un evento di rilevanza sportiva e istituzionale per il territorio dei Castelli Romani, con ricadute significative in termini di visibilità internazionale, promozione sportiva e coinvolgimento della comunità locale".