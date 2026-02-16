Billie Jean King Cup, dove giocherà l'Italia di Paolini e Garbin: la sede a sorpresa per le qualificazioni

La sfida di qualificazione delle Billie Jean King Cup Finals 2026 tra Italia e Giappone si disputerà a Velletri. La Federazione Italiana Tennis e Padel ha annunciato che il tie che dovrà permettere alle azzurre capitanate da Tathiana Garbin di approdare alle fasi finali della competizione si giocherà infatti al circolo del Colle degli Dei. La sfida, in programma venerdì 10 e sabato 11 aprile, sarà il primo appuntamento della stagione internazionale a squadre per la nazionale azzurra campionessa in carica.