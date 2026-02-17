Sonego costretto al ritiro dal torneo di Rio: il motivo e quanto dovrà stare fermo
Lorenzo Sonego non riesce a trovare continuità in questa stagione, iniziata con la sconfitta agli Australian Open contro il connazionale Musetti. Il numero 65 del ranking Atp ha prima rinunciato al torneo di Buenos Aires, poi è stato costretto a ritirarsi dal torneo di Rio, dove lo aspettava un nuovo derby con Berrettini. Poco dopo il suo ritiro, Sonego ha scritto un post sui social dove spiegava il motivo del ritiro e la data del suo ritorno in campo.
Sonego: "Mi dispiace non giocare, ci vediamo presto"
Lorenzo Sonego, dopo il ritiro dal torneo di Rio ancor prima di scendere in campo, scrive sui social: "Ciao a tutti. Purtroppo a causa di un problema al polso non riuscirò a scendere in campo nei tornei di Rio de Janeiro e Santiago. Mi dispiace tantissimo non poter competere in una parte di stagione che mi ha sempre regalato grandi emozioni con un pubblico tra i più calorosi del circuito. Grazie di cuore all’organizzazione per il supporto e la comprensione, lavorerò per tornare in campo prima possibile. Ci vediamo a Indian Wells!". Senza troppi giri di parole, il tennista torinese, annuncia che tornerà in campo per gli Indian Wells che inizieranno il 4 marzo e si concluderanno il 15 dello stesso mese. Dunque, poco più di due settimane di stop per lui.