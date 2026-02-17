Sonego costretto al ritiro dal torneo di Rio: il motivo e quanto dovrà stare fermo

Lorenzo Sonego non riesce a trovare continuità in questa stagione, iniziata con la sconfitta agli Australian Open contro il connazionale Musetti. Il numero 65 del ranking Atp ha prima rinunciato al torneo di Buenos Aires, poi è stato costretto a ritirarsi dal torneo di Rio, dove lo aspettava un nuovo derby con Berrettini. Poco dopo il suo ritiro, Sonego ha scritto un post sui social dove spiegava il motivo del ritiro e la data del suo ritorno in campo.